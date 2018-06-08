به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شهرستان فردیس، با اشاره به شرایط ویژه خاورمیانه، اظهار کرد: بیشترین ذخایر نفتی دنیا در این منطقه واقعشده است.
وی در ادامه بابیان اینکه دشمنان برای حضور خود در خاورمیانه به اختلافافکنی روی آوردهاند، گفت: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا برای حمایت از اسراییل دست به هر اقدامی میزند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اسراییل پس از استقرار در سرزمینهای اشغالی شروع به حمله نظامی کرد، گفت: اسراییل برای موجودیت خود قسمتیهایی از دو کشور لبنان و اردن را به تصرف خود درآورد که با واکنشهای شدیدی همراه شد.
اکبریان در بخش دیگری با اشاره به حملههای نظامی اسراییل علیه حماس و حزبالله، گفت: این رژیم منحوس همیشه محکومبه شکست است.
وی با تأکید بر اینکه مردم در روز جهانی قدس با حضور در راهپیمایی از محور مقاومت حمایت میکنند، گفت: دشمنان اذعان دارند که در صورت درگیری اسراییل با ایران این اسراییل است که نابود میشود و این مهم از سوی مرکز تحقیقاتی اسرائیل نیز اعلامشده است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نخستوزیر سابق اسراییل پیشازاین هشدار داده بود که این رژیم باید به فکر امنیت خود باشد، گفت: آنها برای ایجاد امنیت اقدام به ساختن دیوارهای بتنی کردند.
اکبریان در بخش دیگری به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اسراییل و اینکه این غده سرطانی تا ۲۵ سال آینده نابود خواهد شد، گفت: رژیم غاصب اسراییل نابود میشود در این مسئله هیچ شکی وجود ندارد.
وی با اشاره به سخنان رئیسجمهور آمریکا مبنی بااینکه تحریمهای جدید علیه ایران ۱۰۰ برابر تحریمهای کره شمالی خواهد بود، خاطرنشان کرد: ایران سالهای زیادی است که در تحریم به سر میبرد، حتی برجام بهعنوان یک قرارداد بینالمللی نتوانست تحریمها را بیاثر کند، امروز فشارهای اقتصادی و تحریمهای بیشتر نیز بیاثر خواهد بود.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به دایر شدن سفارت برخی کشورها در اسراییل، گفت: اسراییل و آمریکا برای تحقق اهداف خود از کشتار نمیهراسند و بابی رحمی تمام بر سر مردم بیگناه فلسطین و یمن بمب میریزند.
