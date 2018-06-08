به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نبی موسوی فرد در خطبه های نماز جمعه به مشکلات شوری آب خرمشهر اشاره کرد و گفت: برخی مشکلات اخیر شوری آب را به آن سوی مرزها و و تحریم ها گره می‌زنند در صورتی‌که این مشکل نمی تواند به این مسائل مربوط باشد و ناشی از مشکلات طبیعی و خشکسالی کشور است.

امام جمعه خرمشهر از دعا برای بارش باران، نصب آب شیرین کن و توسعه فعالیت های هسته ای به عنوان راهکارها رفع این مشکل یاد کرد.

وی توضیح داد: با توسعه فعالیت های هسته ای می توان بیش از هزار فعالیت را انجام داد که راه اندازی آب شیرین کن ها یکی از این موارد است.

وی افزود: یکی از دلایل اصرار برای فراهم کردن ۱۹۰ سو در مبحث انرژی هسته ای، رفع مشکل کم آبی است و مردم نیز پشتیبانی قاطعی از این امر دارند.

حجت الاسلام موسوی فر، اعطای تسهیلات برای رفع مشکل تامین آب زراعت کشاورزان منطقه را نیز به عنوان یک راهکار مطرح کرد و گفت: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد کارگاه های کوچک و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است که می توان از این منابع مالی برای راه اندازی آب شیرین کن در اختیار کشاورزان نیز قرار داد.

وی بر لزوم تامین آب شرب برخی از مناطق از جمله روستای معمره صنگور خرمشهر هم تاکید کرد و گفت: آب معمره صنگور غیر قابل استفاده است که به طور موقت حمل آب با تانکر برای رفع مشکل در حال انجام است اما یک تانکر پاسخگوی نیاز آن منطقه نیست و باید این تعداد به سه یا چهار تانکر افزایش یابد.

امام جمعه خرمشهر، وارد مدار شدن فاز دوم طرح آبرسانی غدیر تا ماه آینده را نوید بخش رفع مشکل آب شرب خرمشهر و معمره صنگور دانست.

حجت الاسلام موسوی فر همچنین به مسئله برجام اشاره و اظهار کرد: برخی به دنبال حفظ برجام معیوب هستند.

امام جمعه خرمشهر، این افراد را پیاده نظام استکبار خواند و بیان کرد: این عده افراد در جریان برجام نیز بر لزوم تصویب آن تاکید می کردند و تلاش در ایجاد رعب از جنگ را داشتند.

وی افزود: ملتی عاشورایی ما از جنگ نمی هراسد و از سوی دیگر تاکنون همه تلاش های استکبار برای کشور گشایی به عقب نشینی منجر شده است و این ریشه در القای فرهنگ انقلاب اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، در مدت اخیر آب شرب خرمشهر شور شده است که اعتراضات گسترده ای را به همراه داشت. روستای معمره صنگور از روستاهای حد فاصل خرمشهر و آبادان یکی از مناطقی است که این روزها شوری چند برابر حد استاندار را تجربه می کند.