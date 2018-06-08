حمایت از فلسطین راهبردی برای خنثی کردن توطئه دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی در آخرین نماز جمعه ماه رمضان سال۹۷، ضمن بیان اینکه دشمنان به دنبال توطئه‌چینی هستند تا مسئله فلسطین به محاق فراموشی سپرده شود، تأکید کرد: روز قدس یادگار امام خمینی(ره) باعث شد تا این توطئه با شکست روبرو شود و امروز پس از چهار دهه شاهد برگزاری باشکوه این راهپیمایی در جهان هستیم.

وی بابیان اینکه حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس به‌مثابه یک راهبرد در خنثی کردن توطئه‌های دشمنان است، افزود: امروز دشمنان ما به سرکردگی آمریکا و استکبار جهانی و با حمایت اسرائیل و آل سعود از هر زمان دیگری ناامید و مأیوس‌تر هستند.

مردم حماسه آفریدند

امام‌جمعه سمنان ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم استان در راهپیمایی روز قدس، تأکید کرد: مسئله قدس دیگر یک موضوع داخلی در ایران اسلامی نیست بلکه به راهبردی برای تمام جهان اسلام بدل شده است.

آیت‌الله شاهچراغی بابیان اینکه همه آزادگان جهان در این روز برای حمایت از آرمان‌های فلسطین به پا می‌خیزند، گفت: با استقبالی که در سراسر جهان از روز قدس می‌شود دیگر نمی‌توان گفت این روز بزرگ، تنها مختص به ایرانیان و یا مسلمانان منطقه است.

وی افزود: روز قدس روز ابراز انزجار از حمایت‌های استکبار جهانی و برخی کشورهای منطقه از رژیم غاصبی به نام اسرائیل است؛ اسرائیلی که تمام کوشش خود را انجام داد تا مسئله فلسطین در جهان و بین مسلمانان به فراموشی سپرده شود اما بصیرت امام راحل(ره) در نام‌گذاری روز قدس، سبب شد تا این توطئه نیز شکست بخورد.

حضور مردم قابل ستایش است

عضو خبرگان رهبری در ادامه گفت: حضور مردم آزاده جهان در این روز برای حمایت از مردم فلسطین قابل‌ستایش و نقطه عطفی در مقابله با استکبار جهانی است که می‌خواهد فلسطین مسئله اول جهان اسلام نباشد.

آیت‌الله شاهچراغی بابیان اینکه جنایات اسرائیل غاصب یک روزبه اتمام می‌رسد، گفت: مردم آزاده جهان دست از حمایت مردم فلسطین و آزادسازی قدس بر نخواهند داشت تا نابودی اسرائیل که به همین زودی‌ها نیز رخ می‌دهد، محقق شود.

وی در دیگر بخش سخنان خود، به‌ضرورت بصیرت و دشمن‌شناسی در بین مسلمانان و مردم ایران اسلامی اشاره کرد و با تأکید بر توطئه‌های چهل‌ساله دشمنان علیه انقلاب، بیان کرد: دشمنان از دیرباز به فکر تضعیف نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند لذا باید در برابرشان هوشیار بود.

باید به دنبال اجرای منویات رهبری بود

امام‌جمعه سمنان با تأکید بر اینکه انرژی هسته‌ای حق مسلم ایرانیان است، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد ارتحال امام (ره) پیام بزرگی به دنیا دادند و آن اینکه ملت ما از حق خود نخواهد گذشت.

آیت‌الله شاهچراغی ضمن بیان اینکه امروز مردم و مسئولان باید به دنبال اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی باشند، گفت: معظم له با درک اهمیت شرایط ویژه منطقه و جهان و به دنبال بدعهدی‌های صورت گرفته در برجام، با شجاعت تمام و با درایتی مثال‌زدنی دستور فعالیت هسته‌ای در چارچوب برجام را صادر فرمودند.

وی در دیگر بخش سخنان خود به عید فطر نیز اشاره کرد و بیان داشت: درباره این عید نیز مردم باید دو مورد را مدنظر قرار دهند، نخست اینکه نباید به هجمه‌های روزهای اخیر به کمیته امداد توسط دشمنان توجه کرد و دوم اینکه مسئولان می‌بایست در اجرای مقدمات و زیرساخت های برگزاری هرچه باشکوه تر نماز عید اهتمام داشته باشند چرا که نماز عید فطر بزرگترین تجمع مسلمانان جهان و دارای اهمیتی بسزا است.