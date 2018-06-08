به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت کابل به درخواست امارات مبنی بر افزایش حضور نظامی با هدف ادعایی آموزش نیروهای افغانستان در مبارزه با گروههای افراطی، پاسخ مثبت داد.
گفته میشود از ۱۰ سال پیش تاکنون در غالب عملیات نیروی بینالمللی کمک به امنیت افغانستان، حدود ۲۰۰ نیروی اماراتی در این کشور مستقر شدهاند.
طبق توافق جدید تا ماه میلادی جولای، حدود ۶۰ نیروی اماراتی دیگر در افغانستان مستقر میشوند که وظیفه آموزش نیروهای ویژه افغانستان را بر عهده گرفته و درصورت تمایل کابل، در عملیات ویژه سرکوب نیروهای افراطی نیز مشارکت میکنند.
گفتنی است این اقدام درحالی انجام میگیرد که واشنگتن از ماه آگوست برای واداشتن طالبان به مذاکره، حملات هوایی خود را افزایش داده است.
این درحالی است که روز سهشنبه در اقدامی معکوس، کابل برای نشان دادن حسننیت خود به طور یکجانبه با طالبان وارد آتشبس شد.
از سوی دیگر جان نیکلسون فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان از افزایش عملیاتهای بهزعم وی ضدداعش در زمان برقراری آتشبس با طالبان خبر داد.
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