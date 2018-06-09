۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

معاون عمرانی استاندار فارس:

اعتبار آزادراه های فارس ۲۶۰۰ میلیارد تومان است

شیراز- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس کل اعتبارات آزادراه های این استان را دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

عنایت الله رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون آخرین وضعیت آزادراه های استان فارس بیان کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین پروژه های راه آزادراه شیراز به اصفهان است که فاصله شیراز به اصفهان را ۱۳۰ کیلومتر کاهش می دهد.

وی ادامه داد: این پروژه آبادی ها و شهرهای مسیر را متاثر می کند و در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تاکید بر اینکه آزادراه شیراز - اصفهان پیشرفت خوبی داشته، ادامه داد:  یکی دیگر از پروژه ها مربوط به تقاطع غیرهم سطح شیراز - سپیدان است که این پروژه نیز پیشرفت خوبی داشته است.

وی از آغاز عملیات احداث آزادراه پارسیان – لامرد خبرداد و افزود: یکی دیگر از پروژه های که توسط بخش خصوصی شروع شده این آزادراه است که هم اکنون عملیات احداث آن آغاز شده است.

رحیمی ادامه داد: علاوه بر این باند دوم فیروزآباد به جم نیز در دست اجراست و دارالمیزان به مهر نیز در حال طی مراحل نهایی است.پروژه فراشبند به فیروزآباد ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که فقط روسازی باقیمانده است.

به گفته وی اعتبارات پروژه های آزادراه های فارس دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.

