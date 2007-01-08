فازهای 17 و 18 پارس جنوبی با منابع وزارت نفت توسعه می یابد

مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت وگاز پارس جنوبی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت فازهای 17 و 18 پارس جنوبی گفت : چندی پیش توافق‌نامه ای با یکی از موسسات خارجی برای تامین مالی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی امضا شد که این موسسه حاضر به تامین مالی اعتبارات مورد نیاز این طرح نشد.

حسین نجفی ارزش این قرارداد برای توسعه این دو فاز را 5/2 میلیارد دلار دانست و افزود: به دنبال کناره گیری این موسسه مالی خارجی این دوفاز به وسیله منابع وزارت نفت توسعه می یابد .

وی تصریح کرد: وزارت نفت منابع موردنیاز را به صورت اقساط در اختیار شرکت نفت وگاز پارس جنوبی قرار می دهد به صورتی که در فاز اول 50 میلیون دلار از کل ارزش قرارداد به عنوان قسط اول به این پروژه اختصاص داده شده است .

نجفی تاکید کرد : قسط های بعدی این پروژه به تدریج تعلق می گیرد تا این پروژه تا سه سال آینده به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر ، طبق مذاکرات صورت گرفته با یکی از بانک های فرانسوی قرار شده بود 85 درصد از منابع مورد نیاز این پروژه توسط این بانک تامین شود که این بانک از اختصاص منابع مورد نیاز این پروژه کناره گیری کرد.