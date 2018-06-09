به گزارش خبرنگار مهر، جودو ایران با ۶ نماینده در بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت که در این بین سه جودوکار در بخش مردان و سه نماینده هم در بخش بانوان به این رقابتها اعزام خواهند شد.

بر همین اساس و جهت آمادگی بیشتر، جودوکاران ملی پوش اعزامی به این بازیها فردا یکشنبه برای حضور در یک اردوی مشترک به ژاپن اعزام خواهند شد. تیم بانوان متشکل از مریم آقایی، فاطمه برکی و مبینا عزیزی با هدایت «نلیا» سرمربی ازبکستانی خود راهی ژاپن می شوند.

محمد محمدی بریمانلو، سعید ملایی و جواد محجوب هم سه جودوکار اعزامی به توکیو هستند که با هدایت محمد منصوری به مدت یه هفته در کودوکان، مرکز آموزش فدراسیون جهانی به تمرین خواهند پرداخت.

نکته مهم اینکه «آندره» مربی ازبکستانی تیم مردان در این سفر جودوکاران را همراهی نمی کند.