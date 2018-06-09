محرومیت پرسپولیس لغو هم نشود هیچ کجا نمی روم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شریفی در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: از اینکه مورد توجه مربی بزرگی مثل آقای ایوانکوویچ و آقای گرشاسبی قرار گرفتم، خوشحال هستم. به هر حال سپاهان، سال قبل شرایط مطلوبی نداشت و اکثر نفرات تیم نتوانستند قابلیت‌های خود را به خوبی نشان بدهند. در این شرایط توجه پرسپولیس برای من با ارزش است.

وی ادامه داد: طبیعی است که پیشنهادهای دیگری هم داشتم ولی انتخاب من این بود که به تیم پر طرفدار و پر افتخار پرسپولیس ملحق بشوم که حضور در آن برای هر بازیکنی یک افتخار بزرگ است و تمام تلاش خودم را خواهم کرد تا پاسخ این اعتماد را بدهم.

شریفی درباره اینکه آیا خود را برای دشواری‌ها و فشارهای حضور در پرسپولیس و البته شهرت زیاد آماده کرده است یا خیر، خاطرنشان کرد: دقیقا تجزیه و تحلیل زیادی روی این مسائل داشتم و در خودم دیدم که بتوانم از عهده این کار بر بیایم. با این فضا نا آشنا نیستم، هر چند همه می‌گویند، این فضا در پرسپولیس با همه جا متفاوت است. من در سپاهان که از تیم‌های بزرگ است، توانستم تا حد زیادی انتظارات را بر آورده کنم و باعث خوشحالی باشم. البته می‌دانم در این جا خیلی و در هر لحظه زیر ذره‌بین خواهم بود و تمام تلاش خودم را می‌کنم تا صد درصد توانایی خودم را نشان بدهم و فکر می‌کنم به واسطه حضور آقای برانکو، شانس خوبی برای این منظور دارم.

مهاجم جدید سرخپوشان تصریح کرد: در بهترین سن فوتبال قرار دارم و انتظارم از خودم این است که بیشترین کارایی را نشان بدهم. دیگر بازیکن بی‌تجربه‌ای نیستم و در عین حال نیرو و انرژی جوانی را دارم.

وی درباره اینکه در صورت بسته ماندن پنجره نقل و انتقالات به روی پرسپولیس چه برنامه‌ای دارد، افزود: با مشورت‌هایی که داشتیم، تصمیم من این است که در این صورت نیز کنار تیم باشم. آقای برانکو هم نظرشان این بود که در کنار تیم دوره بدنسازی و دیگر تمرینات را دنبال کنم. حالا اگر پنجره باز شد که مشکلی نیست. اگر هم باز نشد، باز مشکلی نیست. با تیم تمرین می‌کنم تا روزی که محرومیت تمام شود. در حال حاضر نیز به اتفاق خانواده در حال جمع کردن وسایلم هستم تا به تهران نقل مکان کنم.

شریفی درباره توقع هواداران پرسپولیس برای تکرار قهرمانی در هر شرایطی اضافه کرد: نیازی به گفتن من نیست. فکر می‌کنم مشخص است که پرسپولیس همین الان یک تیم خوب دارد. بازیکنان زیادی در پرسپولیس یا در تیم ملی هستند، یا سابقه بازی ملی داشتند و یا کاندید حضور در تیم ملی به حساب می‌آیند. به هر حال هوادار حق دارد، انتظار داشته باشد و به نظرم تفکرات حرفه‌ای آقای ایوانکوویچ مایه قوت قلب همه است.