خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: تیم فوتبال شهرداری همدان در فصل گذشته علی‌رغم اینکه با هزاران امید و به‌قصد تمام کردن کار نیمه‌تمام خود یعنی صعود به لیگ دسته اول با هادی گل محمدی قدم به لیگ دسته دوم گذاشت اما خیلی زود تمام امیدهای هواداران را با سرمربی خود پرپر کرد.

این تیم در فصل گذشته باروحیه و برنامه‌ریزی و باهدف صعود به لیگ دسته اول قدم به میدان مسابقات گذاشت اما از هفته اول تیم فوتبال شهرداری همدان هیچ نشانی از یک تیم مدعی و قدرتمند نداشت.

درنهایت تیم فوتبال شهرداری همدان پس از کسب نتایج ضعیف متوالی؛ سکان هدایت تیم خود را از هادی گل محمدی گرفت و به دیگر مربی نام آشنای استان بابک صمدیان سپرد تا کشتی به گل نشسته این تیم را که با کوچک‌ترین غفلتی می‌توانست به سرنوشت تلخ تیم فوتبال پاس و سقوط به لیگ دسته سوم فوتبال کشور منجر شود نجات دهد.

شهرداری همدان تنها با یک امتیاز اختلاف از صعود به دور دوم مسابقات باز ماند

با حضور بابک صمدیان و تغییرات بر روی نیمکت تیم فوتبال شهرداری همدان؛ این تیم از حال و روز بحرانی خارج شد و توانست نتایج لازم را برای بقا در لیگ دسته دوم فوتبال کشور کسب کند تاجایی که تنها با یک امتیاز اختلاف از صعود به دور دوم مسابقات باز ماند.

تیم فوتبال شهرداری همدان نشان داد که با حمایت از ظرفیت‌های بومی این استان‌ هم می‌توان حرفی برای گفتن داشت و تنها ملاک نتیجه‌گیری صرف هزینه‌های هنگفت و چندمیلیاردی نیست و حالا برای نوجوانان و جوانان همدان روزنه امیدی بازشده تا بتوانند با تلاش خود به این تیم برسند و فوتبال همدان حرف برای گفتن داشته باشد.

شهرداری همدان در حال حاضر پرچم‌دار فوتبال بومی این شهر است

تیم فوتبال شهرداری همدان در حال حاضر پرچم‌دار فوتبال بومی این شهر است و باید این مسائل به‌خوبی از طرف مسئولان دیده شود و نباید به‌سادگی از کنار این مسائل عبور کنند.

مسئولان شهرداری همدان برای فصل پیش رو نیز با توجه به نتایجی که بابک صمدیان در فصل پیش کسب کرد به این مربی جوان و خوش‌فکر همدان اعتماد کردند و سکان هدایت این تیم را دوباره به صمدیان سپردند تا بعد از دو فصل ناکامی تیم فوتبال شهرداری در این فصل بتواند جواز صعود به لیگ دسته اول را کسب کند.

استفاده از ظرفیت بومی

سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تیم فوتبال شهرداری همدان در فصل پیش رو اظهار داشت: پس از جلسات و نشست‌های متعدد درنهایت سکان هدایت تیم فوتبال شهرداری همدان در فصل پیش رو به مربی بومی استان بابک صمدیان سپرده شد.

حسن محمدی افزود: سیاست تیم فوتبال شهرداری همدان همچون فصل‌های گذشته حمایت از ظرفیت بومی استان‌همدان است و در هر جایی که بتوانیم از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.

وی بابیان اینکه کادر فنی تیم فوتبال شهرداری نیز بسته‌شده و از نفرات بومی هستند، بیان کرد: با پیشنهاد بابک صمدیان سرمربی تیم، حجت چهاردولی، رضا نوری، حمید شانه‌ای و محسن سماوات به‌عنوان مربیان و اعضای کادر فنی تیم شهرداری همدان در فصل جدید مسابقات انتخاب شدند.

سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: همچنین محمود کرمی از پیشکسوتان فوتبال همدان و شهرداری نیز به‌عنوان سرپرست تیم فوتبال شهرداری همدان منصوب شد.

محمدی با اشاره به جذب بازیکنان بومی گفت: مربیان در برنامه‌های خود تا جایی که ظرفیت استفاده از بازیکن بومی را داشته باشیم نسبت به شناسایی استعدادها و تست گیری اقدام خواهند کرد.

شاید به دنبال جذب بازیکن از خارج استان رفتیم

وی عنوان کرد: در نهایت و در صورت اجبار در پست‌هایی که بازیکن نداریم به دنبال جذب بازیکن از خارج استان خواهیم رفت تا کمبودهای خود را در این زمینه برطرف کنیم.

معاون ورزش سازمان فرهنگی شهرداری همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تمامی مسئولان شهرداری همدان به دنبال موفقیت این تیم هستند، اظهار داشت: از سرپرست سازمان تا هیئت‌مدیره و شهردار و اعضای شورای شهر همدان به‌اتفاق با تمام توان حمایت خود را از تیم فوتبال شهرداری همدان اعلام کرده‌اند.

امیرحسین اسکندریان افزود: امسال تنها هدف تیم فوتبال شهرداری همدان و خواسته تمامی مسئولان شهرداری صعود این تیم به لیگ دسته اول فوتبال کشور است.

به دنبال صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور هستیم

وی بابیان اینکه در دو فصل گذشته با تمام فراز و نشیب‌ها نتوانستیم جواز حضور به لیگ دسته اول فوتبال کشور را کسب کنیم، گفت: بدشانسی‌های متفاوتی در دو فصل گذشته یقه تیم فوتبال شهرداری همدان را گرفت تا درنهایت دستمان از لیگ دسته اول فوتبال کشور کوتاه بماند اما در این فصل به دنبال صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور هستیم.

اسکندریان عنوان کرد: نسبت به دو فصل گذشته تجربیات بسیار خوبی را به دست آورده ایم و در این فصل بسیار حرفه‌ای‌تر و با دید و نگاه بهتری قدم به میدان مسابقات خواهیم گذاشت تا با یاری خداوند و تلاش کادر فنی بتوانیم جواز صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور را برای استان به ارمغان بیاوریم.

وی با اشاره به بودجه تیم فوتبال شهرداری همدان در فصل پیش بیان کرد: اعتبارات به‌طورقطع با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به فصل گذشته صورت می گیرد و به تیم فوتبال شهرداری همدان بودجه تعلق خواهد گرفت.

معاون ورزش سازمان فرهنگی شهرداری همدان عنوان کرد: شهرداری ثابت کرد که از کم‌هزینه‌ترین و معقول‌ترین تیم‌های حاضر در لیگ دسته دوم فوتبال کشور در امر هزینه کردن بوده و ما به‌هیچ‌وجه در جذب بازیکن ریخت‌وپاش نخواهیم کرد.

تست گیری در دو مرحله از بازیکنان بومی استان‌همدان

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بستن تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار کرد: در ابتدا در دو مرحله تست گیری از بازیکنان بومی استان‌همدان را آغاز خواهیم کرد به طوری که در مرحله اول از روز یکشنبه ۲۰ خردادماه تا چهارشنبه ۲۳ خردادماه از بازیکنان امید و جوانان زیر ۲۳ سال در ورزشگاه شهید شمسی‌پور تست گیری می شود.

بابک صمدیان افزود: مرحله دوم تست گیری از بازیکنان بزرگ‌سال بالای ۲۳ سال از روز یکشنبه ۲۷ خردادماه تا ۳۰ خردادماه در ورزشگاه شهید شمسی‌پور صورت خواهد گرفت تا درنهایت تا جایی که می‌توانیم از پتانسیل بومی استفاده کنیم.

وی با اشاره به حفظ شاکله اصلی تیم فصل گذشته گفت: ۶۰ در صد شاکله تیم فصل گذشته را برای فصل پیش رو حفظ خواهیم کرد و از تمامی بازیکنان بومی استان که در سایر استان‌ها و تیم‌های کشور بازی می‌کنند دعوت می‌کنیم که در شهرداری حضور پیدا کنند.

۸ بازیکن غیربومی جذب خواهیم کرد

صمدیان عنوان کرد: به‌طورقطع ۸ بازیکن غیربومی هم جذب خواهیم کرد چون در تعدادی از پست‌ها بازیکن مدنظر و با کیفیت که بتواند در لیگ دسته فوتبال کشور بازی کند وجود ندارد اما من این قول را می‌دهم که در شرایط مشابه اولویت ما جذب بازیکن بومی‌خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به آغاز تمرینات تیم فوتبال شهرداری همدان بیان کرد: از دوم تیرماه تمرینات خود را برای فصل پیش رو آغاز خواهیم کرد تا باقدرت راهی لیگ دسته دوم فوتبال کشور شویم.

وی عنوان کرد: امسال هدف و سیاست مسئولان شهرداری همدان صعود این تیم به لیگ دسته اول فوتبال کشور است و امیدواریم در این راه به قول‌هایی که داده‌اند همچون گذشته به خوبی عمل کنند تا بتوانیم به این هدف برسیم.

صمدیان با اشاره به تغییرات در نحوه برگزاری لیگ دسته دوم فوتبال کشور گفت: امسال دیگر مانند فصل گذشته لیگ دسته دو مرحله‌ای نخواهد بود و همین موضوع به نظر من کار را کمی دشوار خواهد کرد و شانس صعود را نیز مانند فصول گذشته کمتر می‌کند و نیاز به تلاش بیشتری وجود دارد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان یادآور شد: از همین رو باید از هفته اول امتیازات لازم را جمع‌آوری کنیم چراکه تیمی که می‌خواهد در این شرایط صعود کند باید از هفته اول پرقدرت به مسابقات قدم گذارد چون به‌طورقطع در هفته‌های پایانی کار بسیار دشوارتر خواهد شد.

کاپیتان تیم فوتبال شهرداری همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه شهرداری همدان خانه امید بازیکنان بومی استان است، اظهار داشت: تیم فوتبال شهرداری همدان در سال‌های گذشته پرچم‌دار بازیکنان بومی در استان‌همدان بوده و این تیم چه در کادر فنی، سرپرست، تدارکات و بازیکنان از پتانسیل بومی استفاده کرده و همیشه خانه بازیکنان بومی استان بوده است.

هادی بلوری نوین افزود: شهرداری همدان در سال‌های گذشته نتیجه اعتماد به بازیکنان و کادر فنی بومی را نیز به خوبی گرفته و نتایج این تیم در سه سال گذشته خوب بوده است.

حمایت از بازیکنان بومی و کشف استعدادها

وی بابیان اینکه بیش از ۱۳ سال در تمام رده‌های شهرداری بازی کرده‌ام، گفت: هدف تیم فوتبال شهرداری همدان همواره در تمام این سال‌ها حمایت از بازیکنان بومی و کشف استعدادها و برنامه‌ریزی در سنین پایه بوده و خوشبختانه در آن نیز موفقیت‌های خوبی کسب کرده است.

کاپیتان تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: طی ۳ سال گذشته تیم فوتبال شهرداری همدان نتایج درخشانی را کسب کرده و یک‌بار موفق شد به لیگ دسته دوم فوتبال کشور صعود کند و دو فصل در لیگ دسته دوم نیز عملکرد خوبی داشت و تا یک‌قدمی صعود به لیگ دسته اول نیز پیش رفتیم.

وی عنوان کرد: هیچ‌گاه بازیکنی چه بومی و چه غیربومی تا به حال مشاهده نشده که زمینه قرارداد خود مشکلی برایش به وجود آمده باشد و تمام حق‌وحقوق خود را حتی پاداش‌ها را نیز از باشگاه دریافت کرده‌اند که یکی از نکات مثبت باشگاه شهرداری همدان بوده است.

کاپیتان تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به فصل پیش رو تیم فوتبال شهرداری همدان گفت: سرمربی تیم را مسئولان انتخاب کرده‌اند که بابک صمدیان از مربیان بومی و خوب استان است.

بلوری نوین یادآور شد: فصل گذشته نیز این مربی توانست نتایج بسیار خوبی را کسب کند اما با بدشانسی از صعود به مرحله بعدی مسابقات بازماندیم ولی در این فصل همه به دنبال صعود به لیگ دسته اول فوتبال هستیم.

در پایان گفتنی است؛ تیم فوتبال شهرداری همدان تنها نماینده فوتبال همدان در این فصل در لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور خواهد بود و در دو فصل اخیر نیز در این لیگ یکی از مدعیان صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور بوده است.