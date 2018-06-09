عباس سروری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهایت تلاش را برای برگزاری مسابقات ملی و فراملی کشتی در خراسان جنوبی خواهیم داشت چرا که معتقدیم ورزش تأثیرات مهمی بر تحکیم ارتباطات بین انسانها دارد.
رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی بیان کرد: در این راستا مسابقات بینالمللی جام پیشکسوتان کشتی سال جاری در خراسان جنوبی برگزار میشود که امیدواریم بتوانیم به بهترین وجه میزبان این مسابقات باشیم.
سروری ادامه داد: دعوتنامه برای ورزشکارانی از کشورهای پاکستان، افغانستان و ارمنستان جهت شرکت در این مسابقات ارسال میشود.
وی با اشاره به تغییراتی در زمان برگزاری مسابقات بینالمللی جام پیشکسوتان کشتی، افزود: بهواسطه برگزاری سایر برنامههای ورزشی چون جام جهانی و مسابقات آسیایی برگزاری این مسابقات به یکم و دوم آذرماه سال جاری موکول شد.
رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی گفت: اردوی استانی کشتی نونهالان و خردسالان نیز در دور رده سنی و در دو رشته آزاد و فرنگی نیز ۲۳ تا ۲۶ خردادماه برگزار میشود.
سروری یادآور شد: مسابقات جام رمضان نیز هفته جاری در خراسان جنوبی برگزار میشود.
