۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۰

رئیس هیئت کشتی خراسان جنوبی خبر داد:

خراسان جنوبی میزبان مسابقات بین‌المللی جام پیشکسوتان کشتی

بیرجند- رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی آذرماه سال جاری میزبان مسابقات بین‌المللی جام پیشکسوتان کشتی می‌شود.

عباس سروری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهایت تلاش را برای برگزاری مسابقات ملی و فراملی کشتی در خراسان جنوبی خواهیم داشت چرا که معتقدیم ورزش تأثیرات مهمی بر تحکیم ارتباطات بین انسان‌ها دارد.

رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی بیان کرد: در این راستا مسابقات  بین‌المللی جام پیشکسوتان کشتی سال جاری در خراسان جنوبی برگزار می‌شود که امیدواریم  بتوانیم به بهترین وجه میزبان این مسابقات باشیم.

سروری ادامه داد: دعوت‌نامه برای ورزشکارانی از کشورهای پاکستان، افغانستان و ارمنستان جهت شرکت در این مسابقات ارسال می‌شود.

وی با اشاره به تغییراتی در زمان برگزاری مسابقات بین‌المللی جام پیشکسوتان کشتی، افزود: به‌واسطه برگزاری سایر برنامه‌های ورزشی چون جام جهانی و مسابقات آسیایی برگزاری این مسابقات به یکم و دوم آذرماه سال جاری موکول شد.

رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی  گفت:  اردوی استانی کشتی نونهالان و خردسالان نیز در دور رده سنی و در دو رشته آزاد و فرنگی نیز ۲۳ تا ۲۶ خردادماه برگزار می‌شود.

سروری یادآور شد: مسابقات  جام رمضان نیز هفته جاری در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

