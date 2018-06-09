۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۴۲

سفیر ایران در دمشق:

سوریه در برابر توطئه‌های صهیونیسم جهانی پیروز شد

«جواد ترک آبادی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق تأکید کرد که سوریه در برابر توطئه های صهیونیسم جهانی پیروز شد و این پیروزی متعلق به محور مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «جواد ترک آبادی» سفیر ایران در دمشق بر تداوم همکاری تهران با دمشق و هم پیمانی میان دو طرف تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: همیاری و همکاری با سوریه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در طول چهار دهه گذشته ادامه داشته است.

سفیر ایران تصریح کرد: این هم پیمانی تداوم دارد و امروز سوریه، روزهای پیروزی خود را سپری می کند.

وی اظهار داشت: سوریه در برابر توطئه های صهیونیسم جهانی علیه این کشور، پیروز شد و این یپروزی، متعلق به محور مقاومت و دو کشور است.

ترک آبادی تصریح کرد: حمایت از مقاومت وظیفه ما است و جزئی از روح قانون اساسی ایران به شمار می رود.

وی افزود: این (حمایت از مقاومت) اعتقاد راسخ ما به مسائل برحق ملت ها در هرکجا، حق ملت فلسطین بر سرزمین و مقدسات خود و حق امت اسلامی بر قدس شریف است.

سفیر ایران گفت: ما به موضع خود تا آزادسازی مقدسات و اینکه ملت فلسطین در اتخاذ تصمیم و بازگشت فرزندانش به میهن خویش آزاد باشد، پایبند خواهیم ماند.

وی تاکید کرد: پیروزی هایی که در سوریه بدست می آید، پیروزی های بسیار مهم و تاریخی علیه توطئه های استکبار جهانی و آمریکا و اسرائیل است. این پیروزی ها دستاورد جدیدی برای مقاومت است که با توطئه ها در همه جا روبرو است.

ترک آبادی تاکید کرد: پیروزی های بدست آمده و پیروزی هایی که در آینده بدست می آید؛ تداوم مسیر آزادسازی قدس است.

کد خبر 4315772

