مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفرش به اراضی اشغالی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفر خود به اراضی اشغالی را رد کرد.

بر اساس این گزارش، این سفر قرار بود طی روز دوشنبه هفته جاری انجام شده و موگرینی در نشست «جامعه یهودیان آمریکا» در قدس اشغالی حاضر شود.

با این حال، بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است که در صورت سفر موگرینی به قدس اشغالی حاضر نیست که با وی دیدار کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پس از اعلام تصمیم نخست وزیر رژیم صهیونیستی، سفر خود به اراضی اشغالی را لغو کرده است.

منابع رسانه ای تاکنون مطلبی در خصوص علت تصمیم نتانیاهو مبنی بر عدم دیدار با موگرینی منتشر نکرده اند اما گفته می شود که حمایت های مکرر موگرینی از تداوم توافق هسته ای عامل این تصمیم بوده است.