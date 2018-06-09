پخش نسخه سینمایی «مادرانه» در «سی سریال»

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه سینمایی سریال تلویزیونی «مادرانه» با بازی مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، هستی مهدوی فر، آتیلا پسیانی، عباس غزالی، شقایق فراهانی و سید مهرداد ضیایی امروز شنبه ۱۹ خرداد ماه ساعت ۱۷ در برنامه «سی سریال» به نمایش در می آید.

سریال «مادرانه» به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی در ۳۰ قسمت ۳۵ قسمتی در رمضان سال ۹۲ از شبکه ۳ سیما پخش شد. قصه سریال از این قرار است که اردلان تمجید با بازی مهدی سلطانی ۲۰ سال پیش، پس از رها کردن نامزد سابق خود، با زنی متمول به نام رعنا با بازی لعیا زنگنه ازدواج می‌کند. پس از مدتی این ازدواج به جدایی رسیده و بعد از آن، اردلان از فرزندانش سرپرستی می‌کند اما در می‌یابد که فاصله زیادی از لحاظ اجتماعی با دخترش، رها با بازی هستی مهدوی فر، پیدا کرده ‌است.

«مادرانه» به نویسندگی سعید نعمت الله روایت سه مادر است، مادر اول وجود ندارد و تنها نامی از او در میان است، اردلان تمجید چند بار مادرش را توصیف می‌کند و محمد جواد چند بار رفتار اردلان با مادرش را چماقی می‌کند و بر سرش می‌کوبد! مادر دوم مادری است که بچه ۶ ماهه خود را رها کرده و به خارج از کشور رفته است، حالا که بچه‌ها بزرگ شده اند، مادر پشیمان برگشته تا فرزندانش را هم با خود ببرد. این مادر در میانه بی مسؤولیتی و احساس مسؤولیت قرار دارد و باید نشان دهد، حس مادرانه قابل بازگشت است! مادر سوم هم مادر فرزاد است؛ زنی که پس از فوت شوهرش سعی می‌کند خانواده سه نفری خود را با آبرو بزرگ کند و فرزندش را از سودجویی و کلاشی دور نگه‌ دارد.

ویژه برنامه رمضانی «سی سریال» به تهیه کنندگی حسین مروی هر روز ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.