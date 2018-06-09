روسیه قهرمان کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال اروپا (امید) در شهر استانبول ترکیه برگزار شد که در پایان تیم روسیه با ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز و ۱۶۱ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید.

پس از تیم روسیه تیم ترکیه با یک مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز و ۱۴۲ امتیاز دوم شد و تیم گرجستان با ۳ مدال طلا، ۲ برنز و ۱۲۱ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.



بر این اساس رده بندی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: ۱- نوگزاری تسورتسومیا (گرجستان) ۲- اکرم اوزترک (ترکیه) ۳- فلورین تیتا (رومانی) و نورایر هاخویان (ارمنستان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- کاظم کمال (ترکیه) ۲- آرتور پتروسیان (روسیه) ۳- داتو چاخاراتشویلی (گرجستان) و موراد ممدوف (آذربایجان)

۶۳ کیلوگرم: ۱- میهات میهای (رومانی) ۲- الکساندر بیچیو (مولداوی) ۳- اسلاویک گالستیان (ارمنستان) و لری آبولادزه (گرجستان)

۶۷ کیلوگرم: ۱- آلن میرزویان (روسیه) ۲- اوتو لوسونچی (مجارستان) ۳- مورتن تورسن (نروژ) و رومان پاچورکوفسکی (لهستان)

۷۲ کیلوگرم: ۱- راماز زویدزه (گرجستان) ۲- چنگیز ارسلان (ترکیه) ۳- آرمان باقداساریان (ارمنستان) و نارک اوگانیان (روسیه)

۷۷ کیلوگرم: ۱- رایبک بیسلطانوف (دانمارک) ۲- اسماعیل سیدحسن اف (روسیه) ۳- فاتچ چنگیز (ترکیه) و المار نورعلیف (اوکراین)

۸۲ کیلوگرم: ۱- واهاگ مارگاریان (روسیه) ۲- یاروسلاو فیلچاکوف (اوکراین) ۳- برهان آکبوداک (ترکیه) و التون وزیرزاده (آذربایجان)

۸۷ کیلوگرم: ۱- اسلام عباس اف (آذربایجان) ۲- ایوان هوکلک (کرواسی) ۳- مارتیناس نمسویسیوس (لیتوانی) و گازی خلیل اف (روسیه)

۹۷ کیلوگرم: ۱- الکساندر گولوین (روسیه) ۲- ولادلن کوزلیوک (اوکراین) ۳- سلیمان اربای (ترکیه) و آروی ساولاینن (فنلاند)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- زویادی پاتاریدزه (گرجستان) ۲- عثمان ایلدیریم (ترکیه) ۳- فرانس الماسی (مجارستان) و اوسکار مارویک (نروژ)