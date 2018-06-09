اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

زهرا سیاح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد، اظهار داشت:حجت الله اسماعیلی از اهالی شهرستان بن دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده این بیمار، اعضای این بیمار مرگ مغزی به پنج بیمار نیازمند اهدا شد.

وی عنوان کرد: این بیمار مرگ مغزی ۴۰ ساله و اهل وردنجان شهرستان بن بوده است که در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد بستری بود.

هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: این بیمار مرگ مغزی در پی حادثه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود.