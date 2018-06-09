۱۷۶ کیلوگرم تریاک در چهارمحال و بختیاری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، غلام عباس غلام زاده گفت: در پی وصول گزارشی مبنی بر قصد چند قاچاقچی برای انتقال مواد مخدر به استان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و انجام کار اطلاعاتی دقیق سه دستگاه خودرو سواری این قاچاقچیان را در محور های مواصلاتی استان شناسایی و متوقف کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ها ۱۷۶ کیلو تریاک جاساز کشف و ۹سوداگر مرگ نیز دستگیر شدند.