خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: از زمان آغاز جنگ متجاوزانه رژیم سعودی و متحدان آن علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن طی بیش از سه سال گذشته، نیروهای یمنی تلاش زیادی برای انجام عملیات های انتقام جویانه علیه متجاوزان صورت داده اند که البته این تلاش ها در اغلب موارد نیز موفقیت آمیز بوده و موجب تحمیل خسارت های فراوان به متجاوزان سعودی شده است. یکی از تاکتیک های نظامی که نیروهای یمنی با هوشمندی کامل تاکنون روی آن تکیه داشته اند، هدف قرار دادن مواضع سعودیها در شهرهای مرزی که در واقع پاشنه آشیل متجاوزان محسوب می شود، بوده است.

در همین راستا اخیرا یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه های نظامی عربستان در نجران و خمیس مشیط در عسیر را هدف حملات موشکی خود قرار داده است. پیش از این نیز نیروهای یمن یک فروند موشک بالستیک از نوع بدر ۱ به پایگاه عربستان در نجران شلیک کردند. اهمیت مناطق و شهرهای مرزی عربستان و یمن از آن جهت است که در این مناطق هم نظامیان متجاوز سعودی حضور دارند و هم مزدوران؛ به همین دلیل نیروهای یمنی با انجام عملیات های نظامی در این منطقه در واقع با یک تیر، دو هدف را نشانه می روند.

حملات ارتش و کمیته های مردمی یمن به شهرهای مرزی عربستان سعودی از جمله نجران، جیزان، عسیر و ... دستاوردهای زیادی را نیز به دنبال داشته است. از جمله این دستاوردها می توان به حاکم شدن موجی از ترس و وحشت در صفوف سعودیها خبر داد، چراکه به دلیل تداوم حملات نیروهای یمنی به مواضع سعودیها در شهرهای مرزی، این شهرها عمدتا خالی از سکنه شده و ساکنان آنها فرار را بر قرار ترجیح داده اند؛ مسأله ای که به هیچ وجه به مذاق مقامات ریاض خوش نیامده و نخواهد آمد.

درست به دلیل همین شرایط است که مقامات عربستان سعودی بارها و در مناسبت های مختلف از فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن خواسته اند تا از طریق مذاکره با نیروهای ارتش و انصارالله یمن زمینه توقف سلسله عملیات های نظامی آنها در شهرهای مرزی را فراهم سازند؛ تلاشی که البته تاکنون موفقیت آمیز نبوده و ارتش و کمیته های مردمی یمن به عملیات های خود در شهرهای مرزی به عنوان یک برگ برنده بزرگ در مذاکرات سیاسی محتمل، ادامه می دهند. ترس و وحشتِ ناشی از عملیات نیروهای یمنی در شهرهای مرزی همچنان با وجود گذشت بیش از سه سال از جنگ یمن، ادامه دارد.

از سوی دیگر، «صادق الشرفی» عضو جنبش أنصارالله یمن می گوید: «درحال حاضر بیش از۴۵۰۰ نظامی سعودی در مناطق مرزی کشته شده اند؛ موشک های یمن به فرودگاه ها و مناطق استراتژیک عربستان رسیده اند و به همین دلیل مقامات ریاض دچار ناامیدی شده اند. پایگاه های مهم عربستان سعودی امروز هدف حملات موشکی یمنی‌ها قرار می گیرد». این درحالی است که مقامات سعودی وقوع تلفات بی شمار در صفوف متجاوزان خود در شهرهای مرزی را کتمان می کنند؛ البته چنین اقدامی با هدف ممانعت از فروپاشی روحیه نظامیان متجاوز سعودی صورت می پذیرد.

اکنون که نیروهای یمنی با تداوم عملیات های استراتژیک خود در شهرهای مرزی به وسیله موشک های بالستیک، برگ برنده بزرگی را در دست دارند می توانند همانطور که گفته شد در هرگونه مذاکرات سیاسی محتمل با طرف سعودی در سایه مدیریت «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، دست برتر را داشته باشند. این درحالی است که پیشتر و در سایه مدیریت «اسماعیل ولد الشیخ» فریاد گروه های یمنی از جانبداری وی از سعودیها و متجاوزان به آسمان رفته بود و آنها (گروه های یمنی) عملا در سایه چنین مدیریتی توان مطرح کردن دیدگاه های خود را نداشتند.

در همین ارتباط، «صادق الشرفی» عضو جنبش أنصارالله معتقد است: «ما از ابتدای آغاز بحران یمن شاهد آن بودیم که اسماعیل ولد الشیخ نقش منفی ایفا می کرد. این در حالی است که وی فرستاده سازمان ملل متحد بود. قرار بر این بود که ولد الشیخ بی طرف باشد اما شاهد آن بودیم که ولد الشیخ از رژیم سعودی جانبداری می کرد. اسماعیل ولد الشیخ به صورت کاملا واضحی در راستای پیاده سازی اهداف آمریکا در یمن فعالیت می‌کرد. گروه های یمنی ولد الشیخ را یک عنصر نامطلوب می دانستند».

وی ادامه می دهد: «واقعیت این است که اسماعیل ولد الشیخ تلاش می کرد تا مردم یمن تسلیم اراده اشغالگران شوند. این مسأله ای بود که ما شاهد آن بودیم. همین مسأله موجب شد تا تجاوزگران از جنایتهایی که مرتکب می شدند و می شوند، بی گناه جلوه داده شوند. اکنون ما می بینیم که یک شخصیت انگلیسی مسئولیت پرونده یمن را برعهده گرفته است. شاید انتخاب این شخص از آن جهت بوده که وی آشنایی بیشتری با پرونده یمن دارد».

این مقام یمنی می افزاید: «شاید گریفیتس که به تازگی به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در یمن منصوب شده است، بتواند تعامل سازنده ای با گروه های یمنی داشته باشد و بی طرفی را برخلاف ولدالشیخ رعایت کند. واقعیت این است که متجاوزان سعودی در یمن متحمل شکست شده اند؛ چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی. بنابراین، شاید انتخاب فردی دیگر به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن با درخواست عربستان به منظور خروج آن از باتلاق کنونی صورت گرفته باشد».

در هر صورت، آنچه که کاملا واضح و شفاف به نظر می رسد آن است که مواضع استراتژیک عربستان سعودی در شهرهای مرزی کاملا در تیررس ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار دارد و مقامات ریاض نیز خود به این واقعیت تلخ کاملا واقف هستند. شرکت نفتی آرامکو در شهرهای مرزی یکی از این مواضع استراتژیک است که البته پیشتر نیز بارها مورد هدف حملات موشکی یمنی ها قرار گرفته است و از این پس نیز ممکن است هدف چنین حملاتی قرار گیرد. بنابراین، شهرهای مرزی پاشنه آشیل سعودی است و نیروهای یمنی به خوبی به این واقعیت پی برده اند.