آمریکا عنوان مالک قدرتمندترین ابررایانه جهان را از چین پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سرعت ابررایانه یادشده که سامیت نام دارد وقتی با حداکثر ظرفیت خود کار کند، به ۲۰۰ پتافلاپس می رسد که برابر با ۲۰۰ کواردیلیون محاسبه در هر ثانیه است. هر کواردیلیون برابر با عدد یک با ۱۵ صفر به توان ۲ است.

پیش از این قدرتمندترین ابررایانه جهان Sunway TaihuLight نام داشت که ظرفیت محاسباتی آن به تنها ۹۳ پتافلاپس می رسد. سامیت ۷ برابر سریع تر از ابررایانه تایتان هم هست که پیش از این سریع ترین ابررایانه تولیدی کشور آمریکا بوده است. تایتان در آزمایشگاه ملی اوک ریج در ایالت تنسی واقع است.

برای آنکه درک بهتری از توان محاسباتی و پردازش رایانه سامیت پیدا کنید، بد نیست بدانید که این ابررایانه می تواند یک مساله ریاضی یا مشکلی را که یک رایانه رومیزی در سی سال حل می کند را در عرض یک ساعت حل کند.

ابررایانه سامیت دارای ۴۶۰۸ سرور است که فضایی به اندازه دو زمین بازی تنیس را اشغال می کنند. برای ساخت این ابررایانه از ۹۰۰۰ پردازنده ۲۲ هسته ای Power۹ شرکت آی بی ام و بیش از ۲۷ هزار پردازنده گرافیکی Tesla V۱۰۰ شرکت ان ویدیا استفاده شده است.

برای خنک کردن این ابررایانه به ۱۵۱۴۱ لیتر آب در هر دقیقه نیاز است و برقی که سامیت مصرف می کند برای تامین انرژی مورد نیاز ۸۱۰۰ منزل در روز کافی است. این ابررایانه برای انجام بسیاری از فعالیت های مربوط به هوش مصنوعی و رایانه های خودآموز قابل استفاده بوده و در حوزه های بهداشت، فیزیک، مدل سازی شرایط آب و هوایی و غیره کاربرد خواهد داشت.