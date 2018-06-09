پوستر نمایش «چشم بر هم زدن» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «چشم بر هم زدن» با اقتباس از رمان «بابای آنتن دار» به نویسندگی محمد زارعی و کارگردانی محمد زیکساری از ٢٠ خرداد در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی که ‌تهیه کنندگی آن بر عهده مهرنوش حسن پور است از ٢٠ خرداد تا ١۵ تیر ماه هر روز ساعت ١٨:٣٠ در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.

ابراهیم عزیزی، سرور عرب پور، علی پویا قاسمی، نسترن پارسائیان، رعنا قادری، کامیار دریاکناری، سروش شاکر، مهرداد مصطفوی، ملینا پورکاظمی، پرهام یداللهی، هانیه نجفی، بهنوش ناصرپور از جمله بازیگران این نمایش هستند.



دیگر عوامل نمایش عبارتند از رضا رضایی مدیر تولید و دستیار اول کارگردان، علی کجباف طراح صحنه، نسرین خرمی طراح صحنه، رضا رضایی طراح نور، سعید رضوانی طراح گرافیک، رامین نو دهقانی آهنگساز و طراح صدا، جواد نمکی مربی تمرینات کابوکی، کیان اسماعیلی دستیار تولید و کارگردان، عسل اصفهانی منشی صحنه، کامیار دریا کناری و مسعود آتشکار گروه کارگردانی، میلاد اردوبادی و فرید حسینی ساخت تیزر، گلدیس نمازیان و بهنود اناری عکاس، مریم شریعتی مدیر تبلیغات، گروه هنری پژواک روابط عمومی و تبلیغات.