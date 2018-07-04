خبرگزاری مهر، گروه استانها: محمدحسین عابدی: صدای راه رفتن بر روی زمین خاکی حس خوبی دارد اما نه نیمههای شب آنهم در شهرک گلهای شاهرود که وهم کوچههای تاریکش دل شجاعترین انسانها را نیز میلرزاند تا قلب با سر به سینه ترس بکوبد، اینجا بخش جنوبی فاز نخست شهرک گلها است کوچههای باریک که به کوچه باغات شعرهای نیما میمانند ... چند متری در پس تاریکی شب خودروهایی با چراغ خاموش میایستند نور ضعیفی از داخلشان چون کرم شبتاب بالا و پائین میرود احتمالاً باریکه دودی وهمآلود نیز تا دقایقی دیگر از درز شیشههای این خودرو بیرون خواهد زد... اینجا شبها میزبان این دست ماشینهای کرم شبتابی است...
آنسوتر دو جوان پای تیز چراغبرق ایستادهاند درست سر گذرگاهی موجی شکل یکیشان این کوچه را در دیدهبانی دارد دیگری بخش دیگری را آنقدر دوستانه باهم دست میدهند که اگر بدبین باشی فکر میکنی چیزی را در کف دست باهم ردوبدل میکنند ... نه یک خوشوبش دوستانه در پس احوالپرسیهای شبانه ...
مشکلات تردد برای شهروندان
مردم کمتر این ساعت تردد میکنند اینجا شهرک گلها در شمال شاهرود است که مشکلات عدیدهای دارد مشکلاتی نظیر عدم روشنایی کافی، عدم سرویسدهی مناسب اتوبوس، نظافت معابر، احساس امنیت، نخالههای شهری و بوی بد زبالههای دپو شده شهری که هرچند تعداد بسیاری از آنها باروی کار آمدن شهردار جدید تا حدی رفع شدهاند اما هنوز عدم احساس امنیت در کوچههای خاکی و تاریک این شهرک بهوضوح مشکل اصلی شهروندان بهخصوص بانوان است.
وجود شهربازی کمی آنطرفتر به اینجا تردد بخشیده اما شهربازی هم این روزها رونقش فقط در سایه شبهای گرم سال میسر است آنهم در بخشی از شهرک و نه در همه آن ... اینجا آبوهوای خوبی دارد اما فقط آبوهوای خوبی ...
پای کوه ترسناک است
وضعیت اما در دو فاز شهرک یعنی پای کوه و همچنین ضلع شمالی میدان حسینی شاهرودی متفاوت به نظر میرسد در خیابانهای منتهی به کوه روشنایی بهتر است اما وجود سگهای ولگرد، کوچههای خلوت، فاصله بسیار زیاد تا محل تردد خودروها، خیابان اصلی، میدانهای اصلی شهر و حتی ایستگاه پلیس، باعث شده تا شبهنگام این محله از شاهرود با برخی مشکلات روبرو باشد.
بخش جنوبی شهرک اما کاملاً متفاوت است کوچههای تنگ و تاریک و بعضاً خانههای نیمه ساخته و تل انبار نخالههای ساختمانی باعث شده تا تردد برای خانوادهها و بانوان بهخصوص در ساعات شبهنگام دشوار باشد اما ماورای وضعیت ظاهری شهرک باید مشکلات را از اهالی آن پرسید که در آن زندگی میکنند.
روشنایی کافی نیست
تاریکی شهرک باعث شده تا در ساعاتی مانند غروب حتی مردها هم جرئت خروج از منزل را نداشته باشند چه برسد به بانوان رضا محمدی معلم بازنشستهای است که به گفته خودش ۱۶ سال پیش به این شهرک آمده و از مشکلات اینچنین میگوید: همانطور که میبینید تاریکی شهرک باعث شده تا در ساعاتی مانند غروب حتی مردها هم جرئت خروج از منزل را نداشته باشند چه برسد به بانوان لذا باید فکری به حال این منطقه کرد.
وی میگوید: بارها شده که در هنگام خروج از ساختمان در تاریکی شب و در بین نخالههای ساختمانی و زمینهای نیمهساز سگهای ولگردی دیدهشدهاند که باعث رعب اهالی میشوند وضعیت در کوچههای نزدیک کوه نیز مشابه است برای رفع این مشکل چند سالی شهرداری اقدام به نابودی این سگها میکرد که خودمان نیز اعتراض کردیم چراکه این راهحلش نبود اما چه کنیم که هنوز مشکل پابرجا است.
همسر او نیز میگوید: اتوبوسها در خیابان اصلی متوقف میشوند و این برای اهالی بخش بالای شهرک خوب است اما برای ما که در بخش جنوبی زندگی میکنیم مناسب نیست ما پس از پیاده شدن از اتوبوس در هر ساعتی از شبانهروز مجبوریم از میان زمین خاکی عبور کنیم تا به منزل برسیم این زمینها مملو از سگ و گربه هستند همچنین برخی زبالههایشان را در آن میاندازند و بوی بدی اینجا را فرامیگیرد.
وجود مشکل در اسناد برخی زمینها
مشکلات عمده اما به این مسائل ختم نمیشوند، دیگر شهروند ساکن این شهرک میگوید: ما فقط مشکلاتی مانند روشنایی و سگهای ولگرد نداریم بلکه اینجا برخی زمینها مشکلات سند مالکیت نیز دارند، درگذشته برخی شرکتهای پیمانکاری اینجا منازلی را برای معلمان ساختند که برخی مانند بنده باوجود تصفیهحساب هنوز سند دریافت نکردیم و این مشکل شاید برای ۱۵ خانوار حداقل وجود داشته باشد.
این شهروند میافزاید: صدای ما به گوش مسئولان رسیده و آنها هم دنبال راهحل هستند اما این زمینها چون درگذشته برای حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره) بود، بعدازآن بنیاد مستضعفان وارد عمل شد و سپس مسکن و شهرسازی و درنهایت هم آموزشوپرورش، آنقدر سیکل اداری عجیبوغریب شد که بسیاری پروندهها دراینبین مفقود شدند.
جولانگاهی برای معتادان
مشکلات پیچیدهتر در این شهرک شامل بوی تعفن زبالهها، عدم داشتن برخی اسناد ملکی، نبود امنیت و روشنایی، خدمات بد شهری و ... هستند پشت فضای سبز مکانی مناسب برای تجمع معتادان است! این را یکی دیگر از شهروندانی میگوید که با دو کودک خود در مسیر کوچههای منتهی به شهرک گلهای شاهرود طی مسیر میکند؛ محمدجواد زمانی معتقد است: اگر فکری به حال روشنایی این شهرک نکنند مشکلات عدیدهای گریبانگیر مردم میشود، پشت فضای سبز به دلیل تاریک بودند محلی برای برخی کارها شده که بیانش هم درست نیست، از سوی دیگر کوهپایهای بودن این شهرک باعث شده تا منازل مسکونی پائیندست از سمت بالا دید داشته باشند و ما مدام پنجرههایمان را بسته نگه میداریم که این امر در تابستان دشوار است.
زمانی همچنین میگوید: مشکلات پیچیدهتر در این شهرک شامل بوی تعفن زبالهها، عدم داشتن برخی اسناد ملکی، نبود امنیت و روشنایی، خدمات بد شهری و ... هستند برای مثال این شهرک هنوز منتظر تکمیل مسجد است که بیش از دو دهه قدمت دارد موضوع بعد اما حضور شهربازی و دو مدرسه در این مکان است که باعث بروز آلودگی صوتی بسیار زیادی تا پاسی از شب میشود.
این شهروند میگوید: با روی کار آمدن شهردار جدید خوشبختانه نظافت شهرک بهتر شده اما هنوز تاریکی وجود داشته و بسیاری زنان ما جرئت نمیکنند تا در ساعات غروب پایشان را بیرون بگذارند.
کیفیت بد ساختمان ها
بخشی از این شهرک اما به خانههای پیمانکاری اختصاص دارد که با بناهای آجری و مشابه کاملاً قابلتشخیص هستند، ساکنان این ساختمانها که در دو فاز ورودی شهرک و داخل شهرک مستقر هستند نیز از کیفیت بد ساختمانهای این شهرک میگویند، خانم زیانیان یکی از این شهروندان است که میگوید: سه سال از تحویل گرفتن خانه نگذشته بود که رطوبت دیوارهایمان را تخریب کرد و وقتی آن را شکافتیم دریافتیم که اصلاً اتصالات لوله فاضلاب تماماً خارجشده است! از سوی دیگر شاهد هستیم که در برخی نقاط آنقدر مصالح ضعیف بهکاررفته که با یک میخ کوبیدن به دیوار، بخش اعظمی از گچ جدا میشود.
مشکلات این شهرک عدیده اما قابلرفع هستند این را رئیس خدمات شهری شهرداری شاهرود میگوید، امیر عرب اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تکمیل پروژه محل دفن بهداشتی زبالههای شهری شاهرود در پشت شهرک گلها خبر میدهد و میگوید: این مکان خوشبختانه تکمیل و به بهرهبرداری رسیده تا مردم شهرک گلها دیگر از بوی تعفنی که از زبالههای شهری برمیخاست راحت شوند.
وی میگوید: امروز میتوانیم ادعا کنیم که حاضر هستیم مسئولان و خبرنگاران را در محل دفن زبالههای شهری شاهرود به صبحانه گرم دعوت کنیم چراکه طرح جدید علاوه بر بهداشتی بودن، محیط کاملاً نظیفی را نیز برای شهر به ارمغان آورده و دیگر شاهد برخاستن بوی نامطبوع در شهرک گلها نیز نخواهیم بود و اگر بوی تعفنی هماکنون گزارش میشود به دلیل محل دپوی زبالهها نیست.
مشکلات رفع میشوند
محسن احمدی شهردار نیز درباره روشنایی سطح شهر، میگوید: بیش از ۵۰۰ پایه چراغ فقط برای پارکهای سطح شهر شاهرود ازجمله پاک شهرک گلها خریداریشده و در یک مورد، ۱۸۰ پایه چراغ فقط در مسیر بلوار شاهرود نصب خواهد شد چراکه شهرداری نیز اهمیت روشنایی در معابر و پارکها و مشکلات فقدان آن ازلحاظ اجتماعی و برخی آسیبها را میداند و بر این امر اهتمام میورزد، در این راه همچنین همراهی شرکت توزیع برق نیز نیاز است که بتوانیم شاهد رفع مشکلات روشنایی معابر شهرک گلها در آینده نزدیک باشیم.
وی همچنین از استمرار سرویس اتوبوسرانی در شهرک گلها نیز خبر داد و گفت: تعداد سرویسها برحسب تقاضا و جمعیت شهرکها احصاء و از اتوبوسهای شهری باکارتهای الکترونیکی استفاده میشود اما باید بپذیریم که به دلیل محدودیت جا برای دور زدن اتوبوس با آن ابعاد در همه مناطق شهرک امکان سرویسدهی نیست.
اسناد مالکیت!
یک مقام آگاه ضمن تکذیب خبر بی سند بودن چندین خانه در شهرک گلها، از وجود این مشکل ابراز بیاطلاعی کرد درباره اسناد مالکیت اما تلاش خبرنگار مهر برای مصاحبه با مسئول صدور اسناد مسکن و شهرسازی بیفایده ماند اما یک مقام آگاه در این اداره ضمن تکذیب خبر بی سند بودن چندین خانه در شهرک گلها، از وجود این مشکل ابراز بیاطلاعی کرد.
شهرک گلها در بخشهای انتهایی خود اما هنوز دارای مشکلاتی است که عدم دخالت مسئولان در آن میتواند معضلات اجتماعی را به دنبال آورد، بخش انتهایی شهرک با راهی خاکی به پشت پارک چغولگیر و جاده معادن گچ شاهرود میرسد، کورهراه خاکی و فرعی که به دلیل نبودن روشنایی کافی میتواند میزبان برخی آسیبهای اجتماعی باشد حتی درزمانی حاشیهنشینی نیز در این بخش رواج داشت که امروز کمتر از آن پدیده خبری به گوش میرسد، اما هرازگاهی چراغ خودرویی در این جاده باریک دیده میشود که سینه دشت را به سمت برخی معادن متروک گچ بالا میگیرند و میروند که این امر رسیدگی مسئولان را میطلبد.
