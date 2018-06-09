۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۷

پورشه در هفتادمین سالگرد تاسیس علاقمندان را شوکه کرد

شرکت خودروسازی پورشه در هفتادمین سالگرد تاسیس خود با انتشار خبر تولید مدلی به روزشده از یکی از محصولات قدیمی خود علاقمندان را شوکه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این مدل مفهومی که ۹۱۱ اسپیداستر نام دارد، دارای سقف متحرک سبک و ساده است.

خودروی یادشده یادآور برخی مدل های محبوب تولیدی پورشه مانند نسخه اولیه اتومبیل پورشه ۹۱۱ اسپیداستر است که در سال ۱۹۸۸ سروصدای زیادی به راه انداخت. صندلی های این خودرو هم از جنس فیبر کربنی هستند.

شاید مهم ترین ویژگی خودروی ۹۱۱ اسپیداستر جدید نصب یک موتور قدرتمند ۵۰۰ اسب بخاری بر روی آن باشد که دور موتور آن در هر دقیقه به ۹۰۰۰ واحد می رسد. سیستم انتقال سرعت 6 حالته، سیستم تعلیق مشابه با خودروی ۹۱۱ جی تی ۳ و چرخ های ۲۱ اینچی از جمله دیگر ویژگی های اتومبیل یادشده است.

هنوز برنامه های پورشه برای تولید انبوه این خودرو مشخص نیست. آخرین مدل از پورشه های اسپیداستر در سال ۲۰۱۰ تولید شد و صرفا ۳۵۶ دستگاه از آن به بازار آمد.

