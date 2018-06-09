انتخابات دقیقه ۹۰ فدراسیون سوارکاری/ رئیس روی لبه تیغ

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتیِ جدید فدراسیون سوارکاری دقیقا به فاصله چهار سال نسبت به مجمع انتخاباتی دوره قبل و البته با شرایطی کاملا متفاوت و آرام برگزار می شود به خصوص اینکه طی سال های گذشته مدیریت این فدراسیون در اختیار رئیس بود نه سرپرست!

۲۰ خردادماه سال ۹۳ در حالی انتخابات فدراسیون سوارکاری برگزار شد که با حاشیه های زیادی همراه بود و طی دو سال قبل از آن هم سه بار برگزاری آن لغو شده بود. در آن مجمع انتخاباتی مسعود خلیلی در رقابت با ۱۲ کاندیدای دیگر که البته پنج نفرشان پیش از رای گیری اعلام انصراف کردند موفق شد اکثریت آرا (۲۶ رای از ۳۴ رای) را به خود اختصاص دهد و رئیس فدراسیون سوارکاری شود و به مدیریتِ سرپرستیِ پُرحاشیه در این فدراسیون پایان دهد.

شهریورماه سال ۹۰ و بعد از آننکه فدراسیون سوارکاری ۵ ماه بدون رئیس اداره می شد، با پیشنهاد حمید سجادی معاون وقت وزارت ورزش و حکم محمد عباسی وزیر وقت وزارت ورزش سرپرست این فدراسیون انتخاب شد اما تنها بعد از گذشت چهار روز از معارفه حمید حیدری، مشخص شد که این انتصاب اشتباهی و به خاطر تشابه اسمی انجام شده چراکه قرار بر این بوده که محمود حیدری سرپرست فدراسیون شود!

اینگونه شد که محمود حیدری سرپرستی فدراسیون سوارکاری را بر عهده گرفت. مدیریت وی در این فدراسیون تا ۳۰ آذرماه سال ۹۳ که موسی لنکرانی با حکم محمود گودرزی وزیر وقت به عنوان سرپرست جدید انتخاب شد، ادامه داشت. البته سرپرستی لنکرانی به یک ماه ختم شد چراکه ۲۳ دی ماه صیدانلو به عنوان سرپرست جدید انتخاب شد.

اینگونه مسعود خلیلی پس از سال ها بی ثباتی مدیریتی در فدراسیون کاری، موفق شد ریاست این فدراسیون را عهده دار شود. وی یکی از ۶ کاندیدای مجمع انتخاباتی جدید سوارکاری است که فردا برگزار می شود. به نظر می رسد یکی از جدی ترین رقیبان وی در این انتخابات، محمود حیدری باشد که دو سال سرپرست فدراسیون بود و حالا برای ریاست برنامه دارد.

در مجموع برای مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری ۶ نفر کاندیدا شدند که صلاحیت تمام آنها تایید شده است. غلامرضا جوادی، محمدعلی جاویدی برازنده، علی محمد صفانیا و عبدالجلیل غیادی چهار کاندیدای دیگر این فدراسیون هستند.

نکته قابل توجه حفظ حق رای رئیس سوارکاری با وجود همزمانی انتخابات و پایان ریاست وی است. انتخابات فدراسیون سوارکاری درست در روزی که ریاست چهارساله خلیلی به پایان می رسد، برگزار می شود و بر همین اساس وی مشکلی برای رای دادن ندارد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری فردا یکشنبه ساعت ۱۸:۳۰ در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود. محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش ریاست این مجمع را عهده دار خواهد بود.