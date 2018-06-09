لپ تاپ مجهز به ویندوز ۱۰ با ۲ نمایشگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ویندوز سنترال، لپ تاپ یادشده که پروژه پریکاگ نام گرفته یک مدل مفهومی است که به احتمال زیاد تولید عمومی آن از سال ۲۰۱۹ آغاز می شود.

علاقمندان می توانند از هر یک از دو نمایشگر لپ تاپ یادشده برای انجام امور مختلفی استفاده کنند و به عنوان مثال یکی از نمایشگرها را به صفحه کلید مبدل کنند و نمایشگر دیگر را به ابزاری برای اجرای بازی یا برنامه های مختلف مبدل سازند.

گفته می شود شرکت لنوو هم به دنبال تولید لپ تاپ مشابهی است که از نظر امکانات مشابه با لپ تاپ یوگا بوک همین شرکت است. لپ تاپ یادشده مجهز به یک نمایشگر بوده و در کنار آن به جای یک نمایشگر ال سی دی دیگر از صفحه ای سازگار با قلم های الکترونیک به منظور تایپ و نگارش انواع مطلب استفاده شده است.

به احتمال زیاد در این لپ تاپ به جای پردازنده اتم از جدیدترین سخت افزارهای تولیدی شرکت اینتل استفاده می شود. مایکروسافت امیدوار است با پشتیبانی از تولید چنین لپ تاپ هایی میزان استفاده از ویندوز ۱۰ و مقبولیت آن را افزایش دهد.