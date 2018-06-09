۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۶

کرملین: بر گروه‎های دیگر غیر از G۷ متمرکز هستیم

روسیه در واکنش به پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر پیوستن به G۷ گفت بر فرمت‎های دیگری غیر از گروه هفت کشور صنعتی جهان متمرکز هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ کرملین به پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر الحاق روسیه به گروه واکنش نشان داد و اعلام کرد: روسیه بر فرمت‌های دیگری غیر از متمرکز است.

گفتنی است منظور از فرمت‌های دیگر، سازمان‌هایی چون بریکس و همکاری شانگهای می‌تواند باشد.

این درحالی است که شرکای اروپایی در نخستین روز از نشست رهبران ۷ کشور صنعتی برتر جهان، با پیشنهاد ترامپ مبنی بر الحاق روسیه مخالفت کردند.

روسیه از زمان پایه گذاری گروه کشورهای صنعتی تا سال ۲۰۱۴ عضوی از آن بود اما در این سال اعضای غربی گروه که آن زمان خوانده می‌شد به بهانه الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه، این کشور را از گروه مذکور اخراج کردند.

مریم خرمایی

