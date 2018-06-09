ارتش آمریکا کوچکترین پهپاد دنیا را به کار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، ارتش آمریکا در آینده از مینی پهپادها در میدان های جنگ استفاده خواهد کرد. شرکت تصویربرداری گرماییFlir قراردادی ۲۶ میلیون دلاری امضا کرده تا پهپادهای نانوBlack Hornet خود را برای برنامه Soldier Borne Sensor(SBS) به کار گیرد. به گفته Flirسیستم شناسایی بلک هورنت، کوچکترین پهپاد نانو تایید شده برای میدان جنگ در دنیا است.

ارتش با این شرکت قراردادی امضا کرده تا از بلک هورنت نسخه ۳ استفاده کند. این پهپاد قابلیت ردیابی و نظارت تهدیدها را دارد.

وزنBlack Hornet فقط ۳۲ گرم است و قابلیت پردازش سریع تصویر را دارد. این دستگاه مجهز به یک میکرو دوربین گرمایی است تا تصویرهای با شفافیت بیشتر ثبت کند.