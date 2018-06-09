وسیله نقلیه ای که بدن انسان را به موشک تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، به تازگی طرح اولیه پهپادی به نام Dart Flyer ارائه شده که در تصاویر مربوط به آن سر کاربر از این وسیله نقلیه بیرون آمده است. این طرح در چالش GoFly ارائه شده که بویینگ آن را برگزار می کند.

وسیله نقلیه مذکور یک کوادکوپتر همراه کابینی است.طرح اولیه Dart Flyer را شرکت طراحی هواپیمایRay Research AG ارائه کرده که براساس یک هواپیمای کوچک با قابلیت کنترل از راه دور است که در انتهای آن جایی برای مسافر در نظر گرفته شده است.

شرکت مذکور معتقد است می توان آن را هواپیمای یک نفره دانست که در حقیقت بدن انسان را به یک موشک تبدیل می کند.

به گفته طراحان، این هواپیما دارای چهار پروانه است که با استفاده از موتور محرکه الکتریکی پرواز می کنند. هرکدام از پروانه های فعال می توانند تا ۷۵ درصد از انرژی مورد نیاز را تامین کنند. هواپیمای مذکور پس از وارد شدن به طور عمودی از زمین بلند می شود. اما پس از آن به حال افقی به سفر ادامه می دهد.

اندازه بال های این هواپیما ۲.۴ متر است و ارتفاع پهپاد آن نیز ۲ متر است. به عبارت دیگر این وسیله نقلیه هوایی به راحتی در بیشتر پارکینگ ها جا می گیرد.