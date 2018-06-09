چهار نمایش جدید در تالارهای تئاتر شهر به صحنه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، این مجموعه از هفته جاری میزبان چهار نمایش جدید می شود که در تالارهای چهارسو، سایه و پلاتو اجرا، به صحنه می روند. این در حالی است که از روز ۲۷ خرداد نیز یک اثر نمایشی جدید در تالار قشقایی اجرا می شود.

«دیر راهبان» عنوان نمایش جدیدی به نویسندگی فرایرا دکاسترو و کارگردانی کیومرث مرادی است که از روز دوشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ به مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار چهارسو روی صحنه می رود. در این نمایش رضا داودوندی، حمیدرضا رفاهی، هامون سیدی، سلمان صالحی، پانته‌آ قدیریان، محمد مسگری، میلاد معیری، محسن نوری و محمد ولی‌زادگان به عنوان بازیگر حضور دارند.

در تالار سایه نمایش جدید دیگری با عنوان «تیاتر قجری» به نویسندگی و کارگردانی داریوش رعیت و بازی پریزاد سیف، بهروز پور برجی و پژمان علیپور از روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ساعت ۱۸ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان به صحنه می رود. این در حالی است که در همین تالار یک نمایش جدید با عنوان «پلاس پلاس به توان دو» به نویسندگی و کارگردانی سینا شفیعی و بازی مصطفی ساسانی، سحرناز عباس زاده، عبدالرضا یعقوبی، محمدرضا محمدپور، حمیدرصا معدن کن، سترگ رضایی و محمد امیری از روز چهارشنبه ۲۳ خرداد میزبان علاقه مندان خواهد بود. این اثر نمایشی از تاریخ یاد شده ساعت ۲۰ به مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان روی صحنه می رود.

نمایش «تصادف قطار ساعت ۵:۲۵» نوشته تورنتون وایلدر و کارگردانی شقایق فتحی عنوان یکی از تازه ترین آثار نمایشی ممجموعه تئاتر شهر است که از روز دوشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۸، به مدت ۵۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۵ هزار تومان و بازی سیاوش خادم حسینی، شقایق فتحی، حامد ناوشکی و نسا یوسفی در پلاتو اجرا میزبان مخاطبان می شود.

در تالار قشقایی نیز از روز یکشنبه ۲۷ خرداد نمایش جدیدی با عنوان «تو مشغول مردنت بودی» به نویسندگی کامران شهلایی و کارگردانی مژگان خالقی روی صحنه خواهد رفت. در این نمایش معصومه کریمی، نوید بانی، فائزه بختیار و فاطمه بختیار به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش محیطی «دریادلان» به کارگردانی امیرحسین شفیعی نیز هر روز ساعت ۲۱ در محوطه بوستان دانشجو اجرا می شود. در این اثر نمایشی رضا راد، روح الله سنایی، سروش کریمی نژاد، مهرداد آبجار، محمد امین وظایفی، میلادمحمد زاده، آصف جاودانفرد، محمدرضا ابراهیمی، محسن لطیفی، یونس حمزه لویی، سعید نوعی، آرمان صلحی، سید مهدی باقری، علی آبسالان، سامان توحیدی، شاهین کیانی نژاد، رضا خاکی، ارسلان محمدی، دانیال ضیایی، ایمان مسعود، محسن باقری، علی ناصری، مهدی فتحی، ایمان کفایتی و رستا رضوی به عنوان بازیگر حضور دارند.