طراحی پوستر برای نمایش «کالاندولا»

به گزارش خبرگزاری مهر، «کالاندولا» بر اساس نگارش و خلق گروهی و به کارگردانی احمد سلگی از ۲۰ خرداد، ساعت ۱۷ در تئاتر باران روی صحنه می رود و هر بازیگر تنها یک تماشاگر دارد.

«کالاندولا» که جدیدترین تولید کمپانی تئاتر باران است پروژه پایانی کارگاه «از فکر تا اجرا» با احمد سلگی است که پیش از این نمایش های «هویت پروانه های مرده» و «بال پنجم» را روی صحنه برده است.

فائزه اشرافی، مهشید باقری، ظهیرالدین جعفری، ملیکا حجیری، عباس خداقلی‌زاده، اشکان دلاوری، ابوالفضل سلحشور، هانیه صحرانورد، روژین صدرزاده، علی کارگری، نگین محمودزاده، مصطفی نوذریان و ریحانه ورودی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: به ساختمان شماره ۱۲۲۱ خوش آمدید. در این ساختمان هیچ وقت هیچ چیز از یاد هیچ کس نمی‌رود.

تماشای این نمایش به گروه سنی زیر ۱۶ سال توصیه نمی شود.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از سرپرست گروه: احمد سلگی، مجری طرح: کمپانی تئاتر باران، گروه کارگردانی: آرزو جلالی، علی کارگری و صبا پیریایی، مدیر اجرا: المیرا آبرون، مشاور لباس: روژین صدرزاده، طراح گرافیک: سینا سرمدی، تیزر: ابوالفضل سلحشور، روابط عمومی و تبلیغات: مریم رودبارانی.