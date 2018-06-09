آشنایی با سرمربی جدید تراکتورسازی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، جان توشاک سرمربی ۶۹ ساله اهل ولز با مسئولان باشگاه تراکتورسازی به توافق نهایی رسید و قرارداد ۳ ساله را به امضا رساند تا رسما هدایت باشگاه تبریزی را بر عهده بگیرد.

توشاک که سابقه سرمربیگری رئال مادرید را در اوایل دهه ۹۰ میلادی دارد و روی نیمکت لیورپول نیز نشسته از شب گذشته با محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتورسازی و هوشنگ نصیرزاده نماینده وی مذاکراتی را انجام داد و در نهایت امشب توافق نهایی حاصل شد تا او با عقد قراردادی ۳ ساله هدایت سرخپوشان را برعهده بگیرد.

این مربی ۶۹ ساله در تیم ملی ولز نیز کار کرده که اولین بار گرت بیل را از تیم های پایه این کشور پیدا کرد و به نوعی کاشف او نیز محسوب می شود.

در سوابق مربیگری جان توشاک نشستن روی نیمکت تیم هایی مثل اسپورتینگ لیسبون، لاکرونیا، بشیکتاش، تیم ملی مقدونیه، رئال سوسیداد و … نیز دیده می شود.

توشاک در دوران مربیگری در تیم رئال سوسیداد اسپانیا موفق به کسب مقام قهرمانی در کوپا دل ری در سال ۱۹۸۶–۸۷ شد و سپس در رئال مادرید موفق به کسب مقام قهرمانی در لالیگا اسپانیا در فصل ۱۹۸۹– ۱۹۹۰ شد و همچنین در دیگر تیم اسپانیایی یعنی دیپورتیوو لاکرونیا در سوپر جام فوتبال اسپانیا در سال ۱۹۹۵ به مقام قهرمانی رسید.

قهرمانی در بشیکتاش ترکیه در جام حذفی فوتبال ترکیه در سال ۱۹۹۷–۹۸ یکی دیگر از افتخارات این مربی صاحب‌نام می‌باشد.

قهرمانی در خزر لنکران جمهوری آذربایجان در سوپر جام فوتبال جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۳ نشان داد که این مربی در هر کشوری می‌تواند موفق باشد.

در نهایت در تیم الوداد کازابلانکا مراکش در لیگ دسته اول فوتبال مراکش در فصل ۲۰۱۴–۲۰۱۵ ویترین قهرمانی‌های این مربی را در قاره آفریقا تکمیل کرد.

او همچنین سال گذشته یکی از گزینه های هدایت سپاهان بود اما در نهایت حضورش در ایران میسر نشد. حالا توشاک با سابقه ای بسیار خوب در ترکیه با مسئولان تراکتور به توافق رسید و هدایت این تیم را برعهده گرفت.

گفتنی است؛ از زمان در اختیار گرفتن مالکیت باشگاه تراکتورسازی توسط محمدرضا زنوزی او به هواداران قول حضور یک مربی بزرگ خارجی را داده بود که حالا با جذب جان توشاک به وعده خود عمل کرد.

توشاک طی دو سه روز آینده به ایران سفر می کند تا رسما کارش را شروع کند و هدایت سرخپوشان تبریزی را برعهده بگیرد.