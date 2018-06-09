واژگونی خودرو «اسپورتیج» در محور فیروزکوه-دماوند/۲ نفر جان باختند

عبدالرحمان رزمگه در گفتگو با خبرنگار مهر از واژگونی خودرو «اسپورتیج» در محور فیروزکوه- دماوند خبر داد و افزود: در پی این حادثه که حدود ساعت ۴:۲۵ بامداد شنبه رخ داد، تکنیسین های اورژانس «سربندان» به سرعت به محل اعزام شدند.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه که بعد از پمپ بنزین «فیروزان» رخ داد، یک مادر و فرزند جان باختند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند.

رییس اورژانس دماوند اضافه کرد: مصدومان و افراد فوت کرده به سرعت توسط عوامل اورژانس به مراکز مرتبط منتقل شد.

بر اساس این گزارش، علت اولیه این حادثه خواب آلودگی اعلام شده است.