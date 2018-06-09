به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی: لایحه کمک به ساماندهی پسماندها

ادامه بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی

کمیسیون آموزش: دعوت از وزیر آموزش و پرورش جهت ارائه گزارش در مورد اقدامات در خصوص وقایع اخیر در مدارس

بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی

کمیسیون اجتماعی:بازنگری مصوبه کمیسیون پیرامون طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور

بررسی طرح ساماندهی معابر مرزی (معابر کوله بری و ته لنجی)

دعوت از وزیر نیرو جهت ارائه گزارش عملکرد مدیریت آب در کشور

طرح استفساریه پرداخت عیدی به کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه های اجرایی

کمیسیون اقتصاد: بررسی تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک الوصول بانکی کشور

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون

رای گیری در خصوص تقاضای حشمت الله فلاحت پیشه برای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک الوصول بانکی کشور

کمیسیون امنیت ملی:بررسی آخرین اخبار و تحولات مرتبط با برجام

کمیسیون انرژی:

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون

بررسی لایحه یک شوری مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

کمیسیون برنامه و بودجه:رسیدگی به طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضروری

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون

بررسی اقدامات به عمل آمده در اجرای بند «و» تبصره ۵ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه

کمیسیون بهداشت:استماع گزارش ریاست انجمن علمی طب سنتی ایران

برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون

کمیسیون شوراها:آسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس

برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون

کمیسیون صنایع و معادن:بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو

بررسی پیش نویس نهایی نقشه راه بخش معدن

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون

کمیسیون عمران:بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در حوزه عمرانی وزارت کشور

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون

کمیسیون فرهنگی:

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون

بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما

کمیسیون قضایی و حقوقی: بررسی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون

کمیسیون کشاورزی:

بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در حوزه وزارت جهاد کشاورزی

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون