به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی: لایحه کمک به ساماندهی پسماندها
ادامه بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی
کمیسیون آموزش: دعوت از وزیر آموزش و پرورش جهت ارائه گزارش در مورد اقدامات در خصوص وقایع اخیر در مدارس
بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی
کمیسیون اجتماعی:بازنگری مصوبه کمیسیون پیرامون طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور
بررسی طرح ساماندهی معابر مرزی (معابر کوله بری و ته لنجی)
دعوت از وزیر نیرو جهت ارائه گزارش عملکرد مدیریت آب در کشور
طرح استفساریه پرداخت عیدی به کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه های اجرایی
کمیسیون اقتصاد: بررسی تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک الوصول بانکی کشور
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون
کمیسیون امنیت ملی:بررسی آخرین اخبار و تحولات مرتبط با برجام
کمیسیون انرژی:
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون
بررسی لایحه یک شوری مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
کمیسیون برنامه و بودجه:رسیدگی به طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضروری
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون
بررسی اقدامات به عمل آمده در اجرای بند «و» تبصره ۵ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه
کمیسیون بهداشت:استماع گزارش ریاست انجمن علمی طب سنتی ایران
برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون
کمیسیون شوراها:آسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس
برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون
کمیسیون صنایع و معادن:بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو
بررسی پیش نویس نهایی نقشه راه بخش معدن
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون
کمیسیون عمران:بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در حوزه عمرانی وزارت کشور
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون
کمیسیون فرهنگی:
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون
بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما
کمیسیون قضایی و حقوقی: بررسی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون
بررسی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
کمیسیون کشاورزی:
بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در حوزه وزارت جهاد کشاورزی
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون
