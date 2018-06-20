جلال محمدی آهنگساز و نوازنده موسیقی مقامی منطقه مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: چندی پیش به همت حوزه هنری استان مازندران آلبوم ویژه ای با محوریت حضرت امام رضا (ع) با عنوان «آفتاب این سامان» منتشر شد که این آلبوم با سازبندی محلی و اشعار مازندرانی و پارسی توانسته با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شود.

وی ادامه داد: به تازگی تک آهنگی را در ستایش مقام پیامبر اسلام با حمایت حوزه هنری استان مازندران ساخته ایم که به زودی در فضای مجازی منتشر خواهد شد. گوشه هایی از این قطعه محلی چندی پیش در سریال «پایتخت ۴» به کار گرفته شده بود که بعدا همه آن گوشه ها را در این قطعه به صورت کامل گردآوری کردیم. کار دیگری که کار ضبط و تولید آن به اتمام رسیده و به زودی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد «روج» است که به زبان مازندرانی مترادف با واژه روز است. این قطعه بر اساس یکی از آثار نیما یوشیج شاعر بزرگ ادبیات کشورمان تولید شده که فکر می کنم می تواند اثر متفاوتی به حساب آید.

این نوازنده و آهنگساز که طی سال های گذشته با گروه «آوای تبری» و گروه خانوادگی «محمدی ها» کار کرده است با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری چند کنسرت در تهران و کشورهای مختلف گفت: هم اکنون مشغول تدارک برای برپایی چند کنسرت در تهران و چند کشور خارجی هستیم که طی روزهای آینده قطعی خواهد شد.

محمدی که سال گذشته در بلغارستان و مجارستان به اجرای چند برنامه پرداخته بود، اضافه کرد: فارغ از برنامه ریزی برای برگزاری کنسرت، یک آلبوم از آثار قبلی گروه هایی که در آنها کار می کنم تدوین می کنم که این آلبوم مشتمل بر قطعات منتخب دو گروه «آوای تبری» و «محمدی ها» است که پیش از این در سریال «پایتخت» و البته تعدادی از رویدادهای ورزشی استفاده شده بود. این آثار قرار است تا پایان سال جاری در قالب یک مجموعه به مخاطبان ارایه شود.