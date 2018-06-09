تصویربرداری «دستم را بگیر» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، آخرین قسمت از تصویربرداری رئالیتی شو «دستم را بگیر» به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید ابوطالب با موضوع دختر بچه‌ای که بیماری تالاسمی ماژور دارد به انتها رسید.

تاکنون نیمی از برنامه «دستم را بگیر» پخش شده و آخرین قسمت‌های مجموعه نیز در حال تدوین است.

هدف از مستندمسابقۀ «دستم را بگیر» به تصویر کشیدن فعالیت افراد عادی جامعه است که با انگیزه‌های شخصی سعی در شناخت موضوعاتی مثل بچه‌های کار، کولبران، بازماندگان از تحصیل در مناطق دوردست، بیماران خاص و دیگر نیازمندان و آسیب دیدگان اجتماعی دارند تا بدون کمک از نهادها و امکانات دولتی به آنها یاری رسانند.

«یک نفر را به زندگی برگردانیم» شعار این برنامه است که روزهای زوج ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش می‌شود.