اقتدار امروز کشور مثال زدنی و بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه جمعه در دیدار با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ضمن تسلیت شهادت امیرالمومنین(ع) به قیام ۱۵ خرداد اشاره کرد و گفت: مردم ورامین قهرمانان ماندگار در قیام ۱۵ خرداد هستند و نام آن ها برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی جاودانه شد.

وی با بیان این که باید قدر حکومت علوی را بدانیم، گفت: مردم و مسئولین باید قدر این حکومت علوی و انقلاب اسلامی را بدانیم، در دوران طاغوت ظلم های فراوانی به این کشور و مردم شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در دوران طاغوت، یک درجه دار ایرانی نمی توانست، به یک سرباز آمریکایی دستور بدهد، کاملا کشور زیر سلطه آمریکایی ها و بیگانگان بود، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی کشور ما اقتدار دارد، این اقتدار مثال زدنی و بی نظیر است، خود مردم و مسئولین این کشور برای خود تصمیم می گیرند و از کسی هم ترسی ندارند.

مجتهد شبستری اظهار داشت: هرچقدر برای این نظام و انقلاب و تلاش و جهاد کنیم بازهم کم است کشور ما مثل یک گلدان باطروات در میان آتش است، باید از این کشور پاسداری کرد.