به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات امیرکبیر در راستای انتشار ویراستهای تازه از آثار داستانی مشهور جهان، برای هفتمین نوبت ترجمه مشترک جلال آل احمد و اضغر خبرهزاده از رمان « بیگانه» اثر مشهور آلبر کامو را روانه بازار کتاب کرد.
این ترجمه برای نخستین بار در سال 1328 منتشر شده است و به همراه خود مقدمهای از ژان پل ساتر را نیز که در سال 1943 نوشته شده است داراست.
این کتاب را آل احمد با همکاری خبره زاده در سالهای پس از جدایی از حزب توده و پس از تالیف و انتشار آثاری چون دیدو بازدید، از زنجی که میبریم و سهتار منتشر کرد.
نکته جالب درباره این ترجمه انتشار آن توسط ناشران دیگر نیز هست به طوری که در سال 1394 نیز این ترجمه از سوی انتشارات علمی و فرهنگی نیز منتشر شده است.
بیگانه به عنوان یکی از مهمترین و تاملبرانگیزترین آثار کامو است که پس از انتشار تا کنون همواره محل بحث و نظر بوده است و حتی دستمایه نوشتن آثاری درباره سرنوشت و سرگذشت این اثر و نویسندهاش نیز بوده است.
کامو با نگارش این کتاب گامی مهمی در بیان و تثبیت فلسفه زیستی خود از زندگی برداشت. فلسفهای که بر مبنای آن وی بیان میداشت زندگی امری است بیهوده و در عین حال زیباییها و لذاتی دارد که سخت هر انسانی را دلبسته خود میکند تا جایی که انسان سعی دارد تمامی اعمال خود را به بهانه آن توجیه کند.
کامو در بیگانه با چنین فلسفهای مرگ و دغدغه هراس از آن را زائل میکند. قهمران داستان او چه در زمانی که مرگی را رقم میزند و چه آنگاه که خود را در معرض مرگ میبیند رفتاری عجیب و غیرمتعارف را رقم میزند و همین مساله این رمان و اندیشه نویسنده آن را قابل توجه میکند.
از رمان بیگانه جز این ترجمه تاکنون ترجمههایی توسط جلال الدین اعلم، محمدرضا پارسایار، خشایار دیهیمی، عنایت الله شکیباپور، پرویز شهدی، لیلی گلستان و هدایت الله میرزمانی نیز منتشر شده است.
انتشارات امیرکبیر این ترجمه از بیگانه را در 112 صفحه با قیمت 12 هزار تومان منتشر شده است.
