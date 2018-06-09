نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق انتظار طی روزهای گذشته دمای هوا در غالب نقاط استان افزایش محسوس و قابل ملاحظه ای یافت.

وی اضافه کرد: دمای هوا در شهرهای برازجان، دیلم، دیر و خورموج به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس رسید و پیش‌بینی می‌شود دما طی روزهای آینده به طور نسبی کاهش یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده وزش بادهای شدید شمال غربی طی هفته جاری است.

وی بیان کرد: در این مدت دریا به تناوب مواج و متلاطم خواهد بود ضمن اینکه گرد و خاک و گاهی کاهش دید نیز در برخی نقاط پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: طوبت بالا و نبود وزش باد، باعث شد که صبح امروز مه غلیظ در عسلویه رخ دهد و بر اثر مه غلیظ صبحگاهی دید افقی در عسلویه به ۵۰ متر رسید.

شفیع‌خدایی ادامه داد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، گرد و خاک و گاهی کاهش دید و در برخی نقاط همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت وزش باد غالبا شمال غربی با سرعت ۱۸ تا ۴۴ کیلومتر و گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: فردا زمان مد اول دریا ساعت پنج و ۵۹ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۱۲ و ۲۴ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۷ و ۳۱ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.