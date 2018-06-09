جزییات تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی بعد از اجرا در جام جهانی فوتبال روسیه روزهای چهاردهم و پانزدهم تیر ماه سال جاری تازه ترین کنسرت خود را در تالار وحدت برگزار می کند.

در این اجرا «وکالیز» و کنسرت پیانو شماره ۲ اثر سرگئی راخمانینوف و «سمفونی شماره ۹» اثر آنتون دورژاک به علاقه مندان ارایه می شود. میترا کوته به عنوان سولیست در کنسرت پیانوی شماره‌ ۲ راخمانینوف حضور دارد.

آخرین اجرای ارکستر سمفونیک روز ۲۸ اردیبهشت‌ ماه بود که در این اجرا آثاری مانند «کارناوال حیوانات» اثر کامیل سن سانس، «آرواره کوسه» اثر جان ویلیامز و «باروک فلامینگو» اثر دبورا هانسون روی صحنه رفت.

ارکستر سمفونیک تهران پیش از این نیز قطعاتی چون «آواهای اسلوانی» اثر آنتون دورژاک، «سوئیت دریاچه قو» اثر پیتر چایکوفسکی، «در بازار ایرانی» اثر آلبرت کتل‌بی، «دانزون شماره ۲» اثر آرتورو مارکز، «بر باد رفته» اثر ماکس اشتاینر و «رقص شمشیر آرام» اثر خاچاطوریان را اجرا کرده است.