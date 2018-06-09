برنامه الگوی کشت استان قزوین با همراهی کشاورزان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، تورج بنیادی روز شنبه در دومین جلسه کمیته فنی ستاد الگوی کشت که با حضور نمایندگان کارشناسان فنی سازمان، مدیریت ها و اعضای کمیته برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: با توجه به سیاستها، برنامه ها و بررسی دقیق وضع موجود منابع آب، خاک و تغییرات اقلیمی برنامه الگوی کشت در استان برای تمامی شهرستان ها بر اساس منابع در منطقه تعیین می شود.

وی افزود: در راستای تشکیل دفتر برنامه ریزی الگوی کشت در سازمان جهاد کشاورزی استان و ارائه راهکارهای علمی و عملی با توجه به وضعیت منابع آب و خاک و همچنین در نظر گرفتن مزیت های اقتصادی، اشتغال و درآمد کشاورزان، تغییر الگوی کشت در استان عملیاتی خواهد شد.

بنیادی تصریح کرد: از مهمترین راهکارها برای توسعه بخش کشاورزی استان، برنامه ریزی، طراحی و اجرای الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی است.

وی خاطر نشان کرد : در حال حاضراطلاعات مربوط به شناسنامه قطعات کشاورزی «خود اظهاری» در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان توسط مدیریت امور اراضی استان، در پروژه کاداستر برداشت شده که در صورت اضافه شدن اطلاعات مربوط به تناسب اراضی و اقلیم میتوان الگوی کشت را به صورت پایلوت در این منطقه اجرا کرد.

بنیادی اضافه کرد : برای دستیابی به الگوی کشت مطلوب و پایدار، باید وضعیت مالکیت آب، ضمانت اجرایی جهت پیاده سازی الگوی کشت و عوامل دخیل در بازار و مسائل اجتماعی مد نظر قرار گیرد.

در این جلسه در خصوص نحوه برداشت لایه های مورد نیاز و نحوه پایش الگوی کشت، تقویت تشکل های کشاورزی و توانمند شدن در زمینه مدیریت آب، توزیع آب توسط وزارت جهاد کشاورزی بحث و تبادل نظر شد.

در پایان این جلسه؛ اعضای کمیته فنی الگوی کشت حاضر در جلسه، به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون مسائل فنی توسعه الگوی کشت در استان پرداختند.