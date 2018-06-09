محمدرضا عاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: مردم شریف خراسان جنوبی طی شب‌های قدر ۶۱۸ واحد خونی به نیازمندان استان اهدا کردند.

وی بیان کرد: طی این مدت ۷۶۰ نفر برای اهدای زندگی به مراکز خون گیری خراسان جنوبی مراجعه داشته‌اند که نشان از حس نوع‌دوستی مردم دارد.

عاملی از کاهش ۱۹ درصدی اهداکنندگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: با آگاهی سازی جامعه نسبت به نیاز خونی استان، اهدای خون به شب‌های قدر موکول نشده و در تمام ایام رمضان ادامه داشت.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی اظهار کرد: از کل مجموع اهداکنندگان در لیالی قدر، ۵۶ نفر خانم و ۵۶۲ نفر نیز آقا بوده‌اند.

وی بیان کرد: همچنین ۱۵ نفر برای بار اول به مراکز خون گیری مراجعه داشته‌اند که از آن‌ها نمونه‌گیری شده است.

عاملی نیاز به خون را نیازی همیشگی دانست و گفت: نیاز گروه‌های خونی منفی در استان بیش از سایر گروه‌ها احساس می‌شود.

وی خواستار توجه هر چه بیشتر شهروندان نسبت به اهدای خون شد و اظهار کرد: هر اهداکننده خون می‌تواند نجات‌بخش زندگی چند نفر باشد.