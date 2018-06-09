کشف ۱۶۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در چرداول

سرهنگ جهانگیر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبراعلام داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی پل سیمره در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا اقدام به بازرسی وکنترل خودروهای عبوری کردند.

وی ادامه داد: ماموران در هنگام کنترل خودروها به یک دستگاه سمند مظنون و آن را توقف کردند.

سرهنگ زارعی گفت: پلیس در بازرسی داخل خودرو تعداد ۱۶۰ هزار نخ سیگارخارجی قاچاق کشف کردند.

وی گفت: ارزش سیگارهای مکشوفه بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال است.

سرهنگ زارعی اضافه کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.