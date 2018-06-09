حمله به حدیده ۲۵۰ هزار تن را به کشتن می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لیز گراند» یک مقام ارشد مسئول کمک‌های انسان‌دوستانه در سازمان ملل اعلام کرد که حمله‌های طولانی‌مدت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به بندر حدیده در یمن می‌تواند به بهای کشته شدن ۲۵۰هزار نفر تمام شود.

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله نظامی یا محاصره حدیده زندگی صدها هزار غیرنظامی بیگناه را به خطر می‌افکند. ما نگرانیم که اگر در بدترین حالت چنین وضعیتی برای مدتی طولانی ادامه یابد نزدیک به ۲۵۰هزار نفر همه هستی خود را، حتی جانشان را از دست بدهند.

بندر حدیده در حاشیه دریای سرخ واقع شده و بندری استراتژیک به شمار می‌رود. گفته می‌شود که یش از ۷۰ درصد محموله‌های امداد انسان‌دوستانه بین‌المللی برای مقابله با گسترش قحطی و وبا در یمن نیز از مسیر بندر حدیده وارد این کشور جنگ‌زده می‌شود. اما درگیری‌ها در این منطقه باعث شده که مسیر ارسال این محموله‌ها ناامن باشد.

سازمان‌های امدادگر فعال در یمن به شدت نگران‌ حمله به حدیده هستند. به گزارش سازمان ملل متحد، هم اکنون نزدیک به ۶۰۰هزار غیرنظامی در حدیده و اطراف آن به سر می‌برند.