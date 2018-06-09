۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

هشدار سازمان ملل به عربستان:

حمله به حدیده ۲۵۰ هزار تن را به کشتن می دهد

حمله به حدیده ۲۵۰ هزار تن را به کشتن می دهد

یکی از مقامات سازمان ملل متحد هشدار داد که حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به بندر «حدیده» یمن موجب کشته شدن دست کم ۲۵۰ هزار نفر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لیز گراند» یک مقام ارشد مسئول کمک‌های انسان‌دوستانه در سازمان ملل اعلام کرد که حمله‌های طولانی‌مدت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به بندر حدیده در یمن می‌تواند به بهای کشته شدن ۲۵۰هزار نفر تمام شود.

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله نظامی یا محاصره حدیده زندگی صدها هزار غیرنظامی بیگناه را به خطر می‌افکند. ما نگرانیم که اگر در بدترین حالت چنین وضعیتی برای مدتی طولانی ادامه یابد نزدیک به ۲۵۰هزار نفر همه هستی خود را، حتی جانشان را از دست بدهند.

بندر حدیده در حاشیه دریای سرخ واقع شده و بندری استراتژیک به شمار می‌رود. گفته می‌شود که یش از ۷۰ درصد محموله‌های امداد انسان‌دوستانه بین‌المللی برای مقابله با گسترش قحطی و وبا در یمن نیز از مسیر بندر حدیده وارد این کشور جنگ‌زده می‌شود. اما درگیری‌ها در این منطقه باعث شده که مسیر ارسال این محموله‌ها ناامن باشد.

سازمان‌های امدادگر فعال در یمن به شدت نگران‌ حمله به حدیده هستند. به گزارش سازمان ملل متحد، هم اکنون نزدیک به ۶۰۰هزار غیرنظامی در حدیده و اطراف آن به سر می‌برند.

عبدالحمید بیاتی

