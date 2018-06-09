به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام آمادگی استان خراسان رضوی برای میزبانی جام جهانی کشتی آزاد در سال ۲۰۱۹ در شهر مشهد، فدراسیون کشتی مکاتبات و هماهنگی های لازم را با اتحادیه جهانی کشتی در این مورد را انجام داد که در نهایت اتحادیه جهانی نیز با این موضوع موافقت کرد.

«دولت تورلیخانوف» به عنوان نماینده اتحادیه جهانی کشتی بزودی با حضور در شهر مشهد از امکانات این شهر برای برگزاری این رقابت‌ها بازدید می کند.

قرار است جام جهانی کشتی آزاد در سال ۲۰۱۹ میلادی با تعامل صورت گرفته بین مدیریت شهری مشهد، اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و فدراسیون کشتی به صورت مشارکتی برگزار شود.