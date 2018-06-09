محمدرضا بحرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با همکاری دانشگاه پیام نور و مدیریت آموزش پرورش شهرستان بوشهر همایش روز کنکور ویژه شرکت کنندگان کنکور سراسری برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: همایش روز کنکور به منظور آمادگی بیشتر دانش آموزان شرکت کننده در کنکور سال جاری با حضور مشاوران تحصیلی و دانش آموزان برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر افزود: سخنران اصلی این همایش یک روزه علیرضا قومی خواهد بود و همایش در روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۹ صبح و در شهر بوشهر در کانون امام خمینی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات اساسی دانش آموزان در مدارس استرس و دلهره قبل از کنکور است که در این همایش دانش آموزان شیوه‌های درس خواندن، راه‌های موفقیت و روش‌های مقابله با استرس را فرا می‌گیرند.