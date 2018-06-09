۵ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی از نگاه فاکس اسپورتس

به گزارش خبرنگار مهر، سایت فاکس اسپورتس آسیا در گزارشی به معرفی ۵ بازیکن کلیدی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی روسیه پرداخته است. از نگاه نویسنده مطلب این سایت، مرتضی پور علی گنجی، احسان حاج صفی، اشکان دژاگه، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون پنج بازیکنی هستند که مهره های کلیدی تیم کارلوس کی روش محسوب می شوند.

این سایت نوشت: «با تجربه چهار دوره حضور در جام جهانی، ایران یکی از موفقترین تیم های آسیایی موفق در این تورنمنت بعد از کره و ژاپن است. در حالی که جام جهانی ۲۰۱۸ پنجمین تجربه حضور ایران در جام جهانی محسوب می شود، آنها می خواهند مرحله گروهی را برای اولین بار پشت سر بگذارند.»

در ادامه به پنج بازیکن کلیدی تیم ملی اشاره شده است:

مرتضی پورعلی گنجی

به عنوان یک تیم، اسپانیا می تواند پردردسرترین تیم برای تیم ملی باشد اما از نظر انفرادی، بزرگترین آزمون مقابل کریستیانو رونالدو کاپیتان پرتغال خواهد بود. به نظر می رسد پورعلی گنجی با قد ۱ متر و ۸۴ سانتیمتر و ۶ سانتیمتر کوتاهتر از روزبه چشمی شانس کمتری برای مهار رونالدو داشته باشد ولی به صورت کلی، پورعلی گنجی کاملتر از مدافع پرانتقاد (چشمی) است و ایران به وی برای قدرت خط دفاعی نیاز دارد.

احسان حاج صفی

حاج صفی متحرک و همه کاره می تواند هم در پست دفاع چپ و هم در پست هافبک چپ بازی کند. این هافبک ۲۸ ساله نه تنها یک بازیکن جلوی دفاع نیست بلکه او نقطه شروع بسیاری از حملات است. حاج صفی حالا با سابقه بازی در سوپرلیگ یونان، برای جام جهانی تجربه اروپایی هم دارد.

اشکان دژاگه

دژاگه در دوران اوجش بهترین بازیکن ایران بود. باوجود اینکه دژاگه سال گذشته بازی های باشگاهی زیادی نداشت اما برای کارلوس کی روش غیر ممکن بود که او را نادیده بگیرد. باوجود آپشن هایی که تیم ملی ایران در حمله دارد، جای هافبک سابق فولهام و وولفسبورگ احتمالا روی نیمکت است ولی اگر ایرانی ها نیاز به تزریق خلاقیت این بازیکن پیدا کنند، دژاگه در کنار سامان قدوس بهترین گزینه است.

علیرضا جهانبخش

تعداد کمی بر سر این بحث دارند که سون هیونگ مین در حال حاضر بهترین بازیکن آسیایی نیست اما علیرضا جهانبخش خیلی از او فاصله ندارد. باوجود اینکه جهانبخش یک بال محسوب می شود، این بازیکن ۲۴ ساله عنوان آقای گل لیگ هلند را با ۲۱ گل از آن خود کرد و ۱۲ پاس گل هم داد. اگر جهانبخش همان بازیکن لیگ هلند باشد، تیم ملی بدون شک موفق خواهد بود.

سردار آزمون

باوجود عملکرد علیرضا جهانبخش و رضا قوچان نژاد در فصل گذشته، سردار آزمون کمی از رادار خارج شد با این حال مهاجم جادویی به پیشرفت خود ادامه داد و توانست در ۲۶ بازی، برای روبین کازان ۵ گل به ثمر برساند.