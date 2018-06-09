حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دمای هوا و بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جو نسبتاً ناپایدار طی سه روز آینده در اغلب نقاط استان اصفهان است.

وی بیان داشت: بر این اساس در اکثر نقاط استان اصفهان آسمان صاف در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: در مناطق مرکزی غبار محلی و در مناطق شرقی اصفهان باد همراه با گرد و خاک خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه دمای هوا در اکثر مناطق استان یک تا سه درجه کاهش خواهد داشت، ادامه داد: صاف و غبار محلی در بعداز ظهر گاهی افزایش ابر و وزش بادنسبتاً شدید پیش بینی شده است.

عسگریان با اشاره به اینکه فردا هوای کمی تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی در بعداز ظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی شده است، اضافه کرد: روز دوشنبه هوای صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد پیش بینی شده است.