  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

فرماندار جم تاکید کرد؛

لزوم تربیت نیروهای توانمند و توسعه اشتغال فعال در شهرستان جم

بوشهر - فرماندار جم بر لزوم تثبیت و تقویت جایگاه جهاد دانشگاهی شهرستان جم برای تربیت نیروهای ماهر و توانمند و توسعه اشتغال فعال و مولد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح شنبه در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر اظهار داشت: وجود صنایع مختلف نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه فرصت مناسبی را برای اشتغال جوانان ایجاد کرده است.

وی افزود: متاسفانه آنچنان که باید از این فرصت به خوبی استفاده نشده و لازم است جوانان شهرستان موضوع مهارت افزایی و آموزش مرتبط با صنعت را با جدیت بیشتر در دستور کار قرار دهند.

حسینی تصریح کرد: شرکت های مستقر در منطقه می توانند به ایجاد و توسعه صنایع پایین دستی کمک بسیار زیادی کنند و باید در این زمینه، جهاد دانشگاهی نقشی فعال را در آموزش کارآفرینی در شهرستان جم ایفا کند.

فرماندار جم با اشاره به برگزاری دوره های آموزش نیروی انسانی در قالب مسئولیت های اجتماعی نفت تصریح کرد: جوانان شهرستان باید از این فرصت مناسب که با پیگیری نماینده مردم در مجلس و همکاری خوب وزارت نفت ایجاد شده در راستای تقویت بنیه علمی و مهارتی استفاده کنند.

حسینی فرصت های شغلی در اختیار دولت را محدود دانست و تاکید کرد: اشتغال دولتی نمی تواند گره بیکاری را باز کند و لازم است مهارت افزایی و کارآفرینی در جامعه به صورت کاملا دقیق و برنامه ریزی شده نهادینه و اجرایی شود.

وی از آمادگی برای حمایت از توسعه و تجهیز جهاد دانشگاهی شهرستان خبر داد و گفت: در راستای کمک به توسعه مراکز علمی شهرستان از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.

جهاد دانشگاهی شهرستان جم هم اکنون در یکی از اماکن استیجاری شهرستان دایر است و در حال حاضر مسئولیت آموزش نیروی انسانی مربوط به مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت را بر عهده دارد.

کد خبر 4316041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها