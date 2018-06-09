کنفرانس «معنویت و عقلانیت در سیره امام خمینی(ره)» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بیست و نهمین سالگرد ارتحال ملکوتی مرجع عالیقدر جهان اسلام، عارف واصل، حضرت آیت­ الله العظمی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) روز شنبه ۲ یونی ۲۰۱۸ در مرکز اسلامی هامبورگ با حضور پر شور جمع کثیری از مسلمانان و شخصیت‌­های علمی فرهنگی از ملیت‌های مختلف آلمانی، ترکی، افغانی، پاکستانی، لبنانی و عراقی برگزار شد.

یکی از سخنرانان این همایش آیت الله رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ بودند. وی در ابتدا ضمن تشکر و قدردانی از حضور پر شور همه شرکت کنندگان، بالاخص روحانیون محترم، به سخنان برخی از اندیشمندان جهان در رابطه با شخصیت امام خمینی (ره) پرداخت و افزود: شهید سید محمد باقر صدر از علمای برجسته عالم اسلام در سخنان خود درباره امام خمینی(ره) می‌گوید: « در خمینی ذوب شوید همان گونه او در اسلام ذوب گردید.» یک کشیش یونانی در زمان رحلت امام خمینی (ره) می گوید: « او دست خدا بر روزی زمین بود.» محمدحسنین هیکل، نویسنده و روزنامه‌نگار معروف جهان عرب می‌گوید: «امام خمینی هدیه آسمانی و ملکوتی برای خاکیان بود» و در جای دیگر می گوید: «گویی شخصیتی از شخصیت‌های آزمون بزرگ صدر اسلام با معجزه‌ای به دنیا بازگشته تا پس از پیروزی امویان و به خون غلتیدن شهیدان اهل بیت سپاه علی را رهبری کند» یکی از شاگردان برجسته امام خمینی (ره) تعبیر دقیق و جامعی را در رابطه با ایشان دارد: آری امام خمینی حقیقت همیشه زنده تاریخ است. ایشان شاگرد شایسته‌ای برای مکتب اهل بیت (ع) است و امام زاده ای است که در عصر او ظهور حق بر باطل جلوه گر گردید. لذا بی‌هیچ تردیدی در کنار مرقد مطهر ایشان می‌توان این فرازهای نورانی را قرائت کرد: «أشهد أنکّ قد أقمت الصلاة و أتیت الزکاة و أمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاد حتی أتیک الیقین»

رئیس علما و تئولوگ‌های شیعه اروپا در بخش دیگری از سخنان خویش امام خمینی (ره) را مصداق برخی از آیات قرآن کریم دانسته و افزود: امام خمینی (ره) درحقیقت دارای لسان صدق بود که امروزه در دنیا پیر و جوان و شخصیتهای بزرگ مسلمان و غیر مسلمان سیاسی و غیر سیاسی از کلام امام می گویند. « وَاجْعَل لِّی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ» امام این لسان صدق را در تمام ابعاد با شخصیت معنوی که داشت به دست آورده بود صدق در گفتار، صدق در عقیده، اخلاق و عمل و این صداقت نه تنها بر خودش بلکه در جامعه بشری و جهان نیز تاثیرگذار بود. امام از مصادیق آیات سوره مبارکه شعرا است که می فرماید:« رَبِّ هَبْ لِی حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ» « وَاجْعَل لِّی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ» وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ » ای پروردگار من، مرا حکمت بخش و مرا به شایستگان بپیوند . و ذکر جمیل مرا در دهان آیندگان انداز. و مرا از وارثان بهشت پرنعمت قرار ده.

وی در ادامه با اشاره به دیدگاه‌هایی که در رابطه با عقلانیت و معنویت در غرب وجود دارد، کار بزرگ امام خمینی (ره) را احیاء عقلانیت و معنویت دینی بیان کرد و افزود: در غرب در قرن ۱۸ عقلانیت به اوج خود رسید اما عقلانیتی که از معنویت جدا شد. در عصر مدرنیته عقلانیت به صورت جدی مطرح بود اما از معنویت فاصله گرفت. عقلانیتی که در غرب مطرح بود عقلانیت ابزاری بود و فقط برای سامان دادن امور دنیا و سبک زندگی مورد استفاده قرار می گرفت و لذا رابطه ای بین عقل و معنویت وجود نداشت چه اینکه این عقلانیت متصل به مبدأ و وحی نبود. از سوی دیگر معنویتی هم که در غرب مطرح شد یک نوع رهایی از هر قیدی، حتی قید به دین و شریعت را دنبال می کردند. در این نوع معنویت دین و ارتباط با خدا نقشی نداشت. معنویت در تفکر لیبرال حذف باید ها و نبایدها و مباح دانستن هر چیزی را به دنبال داشت.

آیت الله رمضانی تصریح کرد: امام خمینی (ره) عقلانیت و معنویتی را به جامعه معرفی کرد که منشأ دینی داشت. مهم‌ترین شاخصه عقلانیت ارتباط با مبدأ یعنی خداوند است. عقل به عنوان « اول ما خلق الله» دلیل و حجّت برای نشان دادن راه بود و خدای متعال بواسطه آن پاداش می دهد و عقاب خواهد نمود. لذا عقلانیتی را که امام در جامعه بشری معرفی کرد عقلانیتی است که مرتبط با وحی بود و آدمی را به آموزه های وحیانی و ارتباط با خدا فرا می خواند و زندگی دنیوی و اخروی انسان را در مسیر سعادت جهت می داد.

از سوی دیگر معنویتی را هم که امام معرفی نمود برخواسته از دین و مبتنی بر بایدها و نباید ها بود. معنویت امام را می‌توان از آثار و کتب ایشان مانند شرح دعای سحر و نیز آثاری که در حوزه عرفان از ایشان موجود است، شناخت. کار بزرگ امام این بود که این معنویت را نه فقط برای خود، بلکه در جامعه بشری ترویج کرد.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ در ادامه به برخی از شاخصه‌های عقلانیت و معنویت از دیدگاه امام خمینی (ره) اشاره نمود و افزودند: ۱. خدا محوری و خدا باوری ۲. شریعت مداری و شریعت محوری. امام فقط استاد و فقیه احکام نبود، بلکه معلم اخلاق و عرفان نیز بود. عرفان امام آمیخته با توسل و معنویت بود. عرفان و معنویت امام عرفان گوشه نشینی و انزواطلبی نبود بلکه آمیخته با حماسه دینی بود. امام با عقلانیت و معنویت دینی رویکرد اجتماعی اسلام را نیز احیاء نمود و اقتدار عقلانی و معنوی اسلام را در جهان فراگیر نمود که امروزه در محافل علمی به دنبال فهم اسلام امام هستند. ۳. ظلم ستیزی. از شاخصه های دیگر عقلانیت و معنویت از دیدگاه امام ظلم ستیزی بود. یعنی شرح بیان امیرالمؤمنین (ع) که فرمودند: « کونا لِلظّالِمِ خَصْما وَ لِلْمَظْلومِ عَوْنا؛ پیوسته دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.» ۴. ولایتمداری از ویژگی‌های مهم معنویت در مکتب امام (ره) بود و لذا با اعتقاد عمیق به مقام ولایت اهل البیت (ع) همواره به آن بزرگواران متوسل می شدند.۵. مردم گرایی و اهتمام به سرنوشت مردم. ۶. عرفان همراه با سیاست. به برکت وجود امام خمینی (ره) بوده است که مکتب تشیع امروزه این چنین با عزت و اقتدار فراگیر شده است و مسلمانان در دنیا با افتخار زندگی می‌کنند و همه ما باید این حرکت عظیم را قدردان باشیم.

از دیگر سخنرانان این کنفرانس، حجت الاسلام حیدری امام مرکز فرهنگی بلال هامبورگ در بخشی از سخنان خویش یکی از دلایل ماندگاری یاد و خاطره امام در دلها را بعد معنوی ایشان بیان کرد و افزود: ویژگی خاص امام خمینی (ره)جامعیت ایشان بود. امام در ابعاد مختلف از جمله فلسفه، اخلاق، عرفان، سیاست و ... جامعیت داشت. امام سراسر وجودش بندگی خدا بود و عاشق عبادت بود. اگر نماز می‌خواند، روزه می گرفت، اطلاعیه می‌نوشت و همه کارهای امام رنگ خدایی داشت. ارتباط بین امام و ملت به گونه‌ای بود که جوان‌ها وقتی اسم امام را می‌شنیدند، گریه می‌کردند و این بواسطه بعد معنوی امام بود. « إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَـٰنُ وُدًّا» خداوند محبت او را در دلها جا داده بود. یکی از عوامل موفقیت امام بعد معنوی ایشان بود، امام از راه دل و خلوص نیت وارد شد و کسانی که خود را پیرو خط امام می دانند نیز باید بعد معنوی خود را قوی کنند تا بتوانند در دلها نفوذ کنند. اگر امام موفق شد و بعد از گذشت ۲۹ سال هنوز در دلها جا دارد بواسطه بعد معنوی ایشان است.

سخنران دیگر این مراسم حجت الاسلام صدر از روحانیون مبلّغ ماه مبارک رمضان در هامبورگ در بخشی از سخنان خویش با اشاره به اهمیت وصیت نامه امام خمینی (ع) اظهار کرد: یک سخنور یا یک نویسنده با توجه به اموری که با آن مواجه است اولویت کلامش برایش خیلی مهم است که شروع سخن چگونه باشد. امام خمینی (ره) متن وصیت نامه خود را با حدیثی از پیامبر اکرم (ص) شروع می‌کنند. این بیانگر اهمیت این حدیث در نجات جامعه بشری است که امام بیان خود را با این حدیث آغاز می کنند.

« قالَ رسولُ الله صلی الله علیه و آله و سلّم: إنّی تارکٌ فیکُمُ الثَقلَینِ، کتابَ اللهِ و عترتی اهلَ بیتی فإِنَّهُما لَنْ یفْتَرِقا حَتّی یرِدَا عَلَیّ الْحَوضَ» در واقع امام، امت اسلام را بر تعقل بر این حدیث دعوت می کند و در ادامه بر کلمه « لَنْ یفْتَرِقا» تاکید می کند. لذا تا زمانی که تمسک به قرآن و عترت باشد انحراف نخواهد بود، تا زمانیکه قرآن و عترت را پیروی کنیم گمراهی به سراغ ما نخواهد آمد.

در ادامه، حجت الاسلام رنجبر از اساتید حوزه و دانشگاه نیز در بخشی از سخنان خویش با اشاره به فرازی از کتاب شرح دعای امام خمینی (ره) به ارتباط اجابت دعا با میزان استعداد انسان اشاره نمود و افزود: امام خمینی (ره) می‌فرماید انسان دو زبان دارد؛ یک همین زبان که در دهان قرار دارد و دیگر زبان استعداد است. راز و رمز استجابت دعا این است که تنها به زبان گفتار نباشد، بلکه به زبان استعداد باشد. اگر کسی می‌خواهد مورد رحمت الهی قرار بگیرد، باید خود به دیگران و زیردستان رحم کند تا در او استعدادی ایجاد بشود که موجب استجابت دعا شود. برطرف کردن نیازهای دیگران این استعداد، زمینه و شرایط را در افراد ایجاد می‌کند تا خداوند متعال نیز نیازهای انسان را برطرف کند، هرکس از خدا فریاد رسی می‌خواهد باید این استعداد را از طریق فریاد رس دیگران بودن در خود ایجاد کند. اگر انسان گره ای را باز کرد استعداد گره گشایی خداوند را در خود ایجاد کرده است، خود گره گشایی از دیگران زبان می‌شود و از خدا گره گشایی می کند و خدا هم عنایت می‌فرماید. امام خمینی (ره) می فرماید عدم ظهور فیض، عنایت و لطف خداوند به علت کمی استعداد در دعا کننده است.

از سخنرانان دیگر این همایش «کنعان» از طلبه‌های حوزه علمیه هامبورگ در بخشی از سخنان خویش از امام به عنوان یک شخصیت فراتاریخی یاد کرد و افزود: امام خمینی (ره) زندگی خود را بر اساس اسلام جهت داده و ملاک او در زندگی فقط آموزه های اسلام بود و این باعث شده بود که به درجات بالای معنوی دست یابد. امام آنچه را به صورت علمی و تئوری آموخته بود در عمل پیاده می‌کرد و در کنار توجه به مسائل معنوی به امور مردم و جامعه نیز توجه داشت و همواره برای برقراری عدالت و جلوگیری از ظلم و ستم تلاش می‌کرد، همان طور که اهل بیت (ع) این کار را انجام دادند.