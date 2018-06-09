به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کریمی مدیرکل نام نویسی و حسابهای انفرادی با اشاره به گسترش خدمات الکترونیک و امکان دسترسی راحتتر افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به خدمات متنوع سازمان گفت: ادارهکل نام نویسی و حسابهای انفرادی در این خصوص با اقداماتی امکان صدور و تعویض دفترچههای درمانی را در تمامی واحدهای بیمهای اعم از شعب و کارگزاریها فراهم کرده است.
وی تحول در نحوه خدمترسانی به مخاطبان با استفاده از فنآوری اطلاعات و سازوکارهای IT را از برنامههای مهم و راهبردی سازمان بیان کرد و گفت: در این خصوص از سال گذشته حوزه درمانی سازمان اجرای طرح حذف دفترچه و صدور نسخ الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده است که شاهد اثرات مثبت آن در کاهش تولید دفترچهها و نیز مراجعه مخاطبان سازمان برای صدور و تعویض بودهایم.
وی با بیان اینکه چشمانداز این سازمان در این خصوص حذف کامل دفترچه و بهرهگیری از قابلیتهای الکترونیک است، خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه سازمان در اجرای حذف دفترچه و نسخ الکترونیک در مراکز ملکی موفق عمل کرده است، در بخش مراکز طرف قرارداد نیز به صورت آزمایشی در برخی مراکز طرف قرارداد درحال اجرا است.
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی هر گونه اقدام و برنامهریزی در سازمان را به دلیل تاثیرات آن در زندگی افراد تحت پوشش نیازمند دقت نظر و اهمیت دانست و گفت: سازمان تامین اجتماعی علاوه بر اینکه حدود ٤٢ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد، ١٨ نوع خدمات نیز در قالب کوتاهمدت و بلندمدت به آنان ارائه میدهد که همه این خدمات به نوعی با بهرهگیری از دفترچه به عنوان تعیین کننده هویت و ثبت برخی وقایع رخ میدهد. ازاینرو، تغییر جهت ارائه خدمات به سمت الکترونیکی نیازمند دقت و حساسیتهای ویژهای است تا هیچگونه خطایی در این حوزه رخ ندهد.
