به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم صبح شنبه در جلسه هماهنگی و پشتیبانی ساخت زائرسرای بنیاد زائر در خراسان جنوبی و کنگره دو هزار شهید استان اظهار کرد: خراسان جنوبی در ساخت زائرسرا برای محرومین به واسطه احساس نیاز به این امر و علقه های مذهبی پیشتاز بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: به واسطه محدودیت اعتبارات دولتی و منع شرعی و قانونی نمی‌توان از اعتبارات دولتی برای ساخت زائرسرا در مشهد استفاده کرد و از این جهت نیازمند همکاری مردم و بخش خصوصی هستیم.

علوی مقدم ادامه داد: در راستای پیشرفت پروژه ساخت زائرسرا برای محرومین خراسان جنوبی در اولین شورای اداری خراسان جنوبی با موافقت استاندار از طرح خشت‌های معنوی رونمایی خواهیم کرد.

وی افزود: در این طرح کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی بخشی از حقوقشان در ماه را به هر میزان که تمایل داشته باشند به امر ساخت زائر سرا اختصاص می‌دهند که این امر گره‌گشایی بزرگی خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: امروزه دشمن به دنبال این است که اثبات کند نظام اسلامی برای مردم و به ویژه محرومان هیچ اقدامی انجام نداده درحالی‌که در همین منطقه خراسان جنوبی اتفاقات مهمی رقم خورده است.

علوی مقدم افزود: البته نباید از این نکته غفلت کرد که تا ایده‌آل‌ها فاصله‌داریم ولی شایسته نیست برای رسانه‌های معاند خوراک تبلیغاتی فراهم کرده و نسبت به اوضاع کشور سیاه نمایی صورت گیرد.

وی گفت: تقوای رسانه‌ای این است که مشکلات و نارسایی‌ها را در کنار کارهای انجام‌شده ببینیم و اقداماتی که برای رفع محرومیت در کشور و خراسان جنوبی انجام شده است را نیز به درستی بیان کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: باید به این سؤال بیندیشیم که آیا در حد اعتبارات و مقدورات دولت اقدامی برای رفع محرومیت امکان‌پذیر بوده و انجام‌نشده و یا مدیران تمایل برای انجام کار داشته‌اند اما اعتبارات لازم برای این امر وجود نداشته است.

علوی مقدم بیان کرد: امروزه اگر کسی در جهت ناامید کردن مردم قدم بردارد بی‌شک در راستای خواست دشمن قدم برداشته است.

وی یادآور شد: البته مسئولین نیز باید با مدیریت جهادی و اقدامات در شأن مردم در راستای مشکلات آنان گام بردارند.