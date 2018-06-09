مهلت انتخاب رشته کنکور ارشد ۹۷ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ ساعت ۲۴ امروز شنبه ۱۹ خرداد به پایان می رسید اما با توجه به صدور مجوز رشته های جدید، مهلت انتخاب رشته تا روز سه شنبه ۲۲ خرداد ۹۷ تمدید می شود.

با توجه به صدور مجوز رشته های جدید برای برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی توسط دفتر گسترش آموزش عالی، اصلاحیه دوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ عصر امروز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷ از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

داوطلبانی که تاکنون انتخاب رشته نکرده اند می توانند با توجه به اصلاحیه های دفترچه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

همچنین داوطلبانی که انتخاب رشته کرده اند نیز می توانند با توجه به اصلاحیه های منتشر شده، نسبت به ویرایش اطلاعات فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین میزان انتخاب رشته داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ گفت: تا ساعت ۱۲ امروز ۱۹ خرداد ۹۷ تعداد ۲۱۰ هزار و ۱۲۴ داوطلب انتخاب رشته کرده اند.